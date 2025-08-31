Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Mėgėjai

Tarp naktinio bėgimo nugalėtojų Kaune – Lietuvos rekordininkė ir belgų aviganis

2025-08-31 21:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 21:09

Penktadienį Kauno Nemuno saloje vyko ne tik penkiakovininkų kovos: keli šimtai bėgimo entuziastų išbandė jėgas „Manvesta naktiniame bėgime“, kuriame triumfavo Lietuvos rekordininkė. Tamsiuoju paros metu vykęs renginys išskirtinis ne tik dėl šviesos instaliacijų bei ypatingos atmosferos, bet ir todėl, kad jame dalyvavo keturkojai augintiniai.

Gitana Akmanavičiūtė | Organizatorių nuotr.

0

10 km distanciją greičiausiai įveikė Dainius Kubilius (38 min. 40 sek.), pranokęs Eimantą Grigalių ir Jurgį Kildušį. Tiesa, tarp visų dalyvių trečia finišo liniją kirto greičiausiai varžybose bėgusi moteris Gitana Akmanavičiūtė – 10 km ji įveikė per 41 min. 5 sek. Stajerė, kuriai priklauso Lietuvos 100 km bėgimo rekordas, rugsėjį dalyvaus pasaulio bekelės čempionate.

„Niekada nesivaržau su vyrais, neturiu tokio noro, kad jei nėra stiprių varžovių, reikia lenkti vyrus, bet bendrai patekti į trejetuką greičiausių smagu. Esu buvusi antra ar trečia bendroje įskaitoje ir kažkuriose iš rekordinių 100 km varžybose. Naktinis bėgimas yra daugiau pramoginis renginys, nepalaikiau maksimalaus greičio, bet parodytas tempas – 3 min. 52 sek./km – man geras“, – komentavo G. Akmanavičiūtė.

Antrą vietą tarp moterų 10 km rungtyje užėmė Jovita Balsienė, trečiąją – Rugilė Augustaitytė. Beje, G. Akmanavičiūtė į varžybas atlėkė kone tiesiai iš lėktuvo.

„Grįžau dieną, 14 val., spėjau persikrauti daiktus, realiai tiesiai iš lėktuvo. Į bekelės varžybas esu važiavusi tiesiai iš oro uosto, ten dar lėktuvas vėlavo: 7 val. ryto, nemiegojusi, vykau tiesiai į varžybas. Per 10 metų buvo įvairiausių patirčių, ir po 3 varžybas per savaitgalį, ir iš lėktuvo, ir pavėluojant“, – pasakojo G. Akmanavičiūtė.

„Manvesta naktinio bėgimo“ 4 km varžybų nugalėtojais tapo Sandra Kisieliauskienė (17 min. 45 sek.) ir Vitas Gapševičius (14 min. 11 sek.). Tuo tarpu 2 km distancijoje varžėsi ne tik bėgikai, bet ir šunys. Šią trasą greičiausiai įveikė Rytis Stumbra su belgų aviganiu – Sparta.

„Ne pirmą kartą dalyvaujame bėgimo renginyje, tik dažniausiai dalyvaujame kitokio stiliaus bėgimuose, duatlonuose. Važinėjame į varžybas ir į Latviją, ir į Lenkiją, tai Kaune gavosi kaip šiokia tokia treniruotė. Norėjosi daugiau šunų, kad šuniui būtų kuo daugiau skirtingų situacijų, nes lenkimai jiems yra kaip atskira treniruotė – reikia išmokti neiti į kontaktą, o aplenkti šunis bėgimo metu“, – komentavo R. Stumbra.

„Manvesta naktiniame bėgime“ nugalėtojų duetas nuo varžovų atitrūko jau varžybų pradžioje.

„Pradžioje bandė mane vytis keli bėgikai, bet po to pasiliko. Nespaudėme visu greičiu, pasitaupėme energijos. Tokia trasa, ne miško takeliais, bėgta pirmą kartą, tai truputį pasaugojome kojas tiek savo, tiek šuns“, – sakė R. Stumbra.

Kauno Nemuno saloje „Manvesta naktinis bėgimas“ vyko antrus metus iš eilės. Varžybų dalyviai buvo kviečiami prisidėti prie renginio atmosferos, pasipuošiant šviečiančiais atributais.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

