Kleiza: apie rasizmo incidento detales ir Markkaneno baudų metimus

Apie incidentą per pertrauką rungtynėse su Vokietija jis pasakojo taip: „Kol atėjau iki rūbinės, Schroderis išsakė daug Valančiūnui dėl mūsų sirgalių, kad šis yra už tai atsakingas. Pas vokiečius žaidėjus, trenerius buvo emocijos, kol jas nuraminome, aš nuėjau ir išsiaiškinau, kas buvo. Vienas sirgalius turėjo konfliktą su Dennisu, kuris kilo dėl rasizmo. Mes kaip rinktinė, sirgaliai esame prieš tokius dalykus. Dėl to atsiprašiau. Kiek mes atsakingi, tiek viską padarėme. Dėl vieno sirgaliaus elgesio nereikia Lietuvos tapatinti su tuo. Per visą mano karjerą tokių dalykų nėra atsitikę, turime geriausius sirgalius čia, nėra klausimo. Labai nedėkingas incidentas, bet plačiai visiems užmesti atsakomybę nėra teisinga. Viskas išspręsta, FIBA turi perimti klausimą, išsiaiškinti aplinkybes, tai nėra mūsų kaltė, per pertrauką buvo daug išsakyta mums, bet už kiekvieną žmogų nesame atsakingi.“
Jis teigia, kad pats įvykio nematė.
„Rėmiausi Schroderio ir vokiečių žaidėjų žodžiais. Užtruko laiko, ne pro ten ėjau, vokiečiai prašė manęs incidentą išspręsti, bet turėtų arena prisiimti atsakomybę. Dirba apsauginiai, netoleruotini dalykai turi būti išspręsti. Dabar tai yra užmesta žaidėjams. Tai pirmas toks regėtas dalykas man. Mums, deja, sirgaliai irgi yra pasakę daug įžeidžiančių dalykų, aišku, jokio rasizmo negali būti, čia net ne klausimas. Bet aš kaip žaidėjas nebėgu konfliktuoti su kitais žaidėjais“, – sakė L. Kleiza.
Įvertindamas rinktinės žaidimą po trijų turų jis pažymėjo fizinės kovos stoką.
„Toliau dirbame, stengiamės, reikia ištaisyti dalykus, kuriuos galima ištaisyti po pralaimėjimo vokiečiams. Pralaimėjome tuo, ką galime padaryti geriau. Vakar ne talento reikėjo. Pralaimėjome tiesiogines akistatas fizinėje kovoje. Gal kai kur mums buvo geras testas su tokia komanda, pažiūrėsime, ką iš to pasiėmėme. Kiek blogai žaidėme, kažkuriuo metu buvome rungtynėse“, – kalbėjo komandos vadovas.
Kovą su suomiais jis įvardijo kaip lemiamą dėl antrosios vietos grupėje.
„Turbūt visi tai mato, kito pasirinkimo nėra“, – sakė L.Kleiza.
Debiutantų pasirodymą vertino pozityviai.
„Ši komanda yra tokia, kur kiekvienas žino savo vaidmenį. Buvo geras testas, kad prie tokių komandų kaip Vokietija, kai kur išsimušame iš savo vaidmens išpildymo. Kiekvienam žaidėjui reikia daryti savo darbą, dėl to jie čia yra. Geros komandos kartais išmuša, gera patirtis. Vertinsime po visų rungtynių“, – komentavo jis.
Į kalbas apie teisėjų palankumą suomių žvaigždei jis reagavo paprastai.
„Manau, kiekviena NBA žvaigždė gauna daug pagarbos švilpukų šiame čempionate. Markkanenas dar tas, kuris meta daug ir pataiko, bet matome 205–206 cm žaidėjus, kurie daug žaidžia su kamuoliu, atakuoja, provokuoja baudų. Kiek jis meta baudų, 20?“ – retoriškai klausė L. Kleiza.
Išgirdęs patikslinimą, kad po 12, pridūrė: „Tai gal dar normaliai. Tas pats Dončičius gauna daug baudų, kiti irgi. Plius, tai FIBA teisėjavimas, joms žvaigždės irgi yra žvaigždės.“
