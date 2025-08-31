Rasizmo epizodą komentavęs L.Kleiza: plačiai visiems užmesti atsakomybę nėra teisinga

Prieš susitikimą rinktinės vadovas Linas Kleiza atidavė duoklę suomių rodomam žaidimui, pripažino problemas, turėtas kovoje su vokiečiais, kalbėjo apie Tado Sedekerskio traumą ir razismo skandalą.
– Kaip incidentas per rungtynių su Vokietija pertrauką įvyko jūsų akimis?
– Kol atėjau iki rūbinės, Schroderis išsakė daug Valančiūnui dėl mūsų sirgalių, kad šis yra už tai atsakingas. Pas vokiečius žaidėjus, trenerius buvo emocijos, kol jas nuraminome, aš nuėjau ir išsiaiškinau, kas buvo. Vienas sirgalius turėjo konfliktą su Dennisu, kuris kilo dėl rasizmo. Mes kaip rinktinė, sirgaliai esame prieš tokius dalykus. Dėl to atsiprašiau. Kiek mes atsakingi, tiek viską padarėme. Dėl vieno sirgaliaus elgesio nereikia Lietuvos tapatinti su tuo. Per visą mano karjerą tokių dalykų nėra atsitikę, turime geriausius sirgalius čia, nėra klausimo. Labai nedėkingas incidentas, bet plačiai visiems užmesti atsakomybę nėra teisinga. Viskas išspręsta, FIBA turi perimti klausimą, išsiaiškinti aplinkybes, tai nėra mūsų kaltė, per pertrauką buvo daug išsakyta mums, bet už kiekvieną žmogų nesame atsakingi.
– Ar jūs pats matėte tą epizodą?
– Rėmiausi Schroderio ir vokiečių žaidėjų žodžiais. Užtruko laiko, ne pro ten ėjau, vokiečiai prašė manęs incidentą išspręsti, bet turėtų arena prisiimti atsakomybę. Dirba apsauginiai, netoleruotini dalykai turi būti išspręsti. Dabar tai yra užmesta žaidėjams. Tai pirmas toks regėtas dalykas man. Mums, deja, sirgaliai irgi yra pasakę daug įžeidžiančių dalykų, aišku, jokio rasizmo negali būti, čia net ne klausimas. Bet aš kaip žaidėjas nebėgu konfliktuoti su kitais žaidėjais.
– Koks įspūdis apie rinktinę po trijų turų?
– Toliau dirbame, stengiamės, reikia ištaisyti dalykus, kuriuos galima ištaisyti po pralaimėjimo vokiečiams. Pralaimėjome tuo, ką galime padaryti geriau. Vakar ne talento reikėjo. Pralaimėjome tiesiogines akistatas fizinėje kovoje. Gal kai kur mums buvo geras testas su tokia komanda, pažiūrėsime, ką iš to pasiėmėme. Kiek blogai žaidėme, kažkuriuo metu buvome rungtynėse.
– Su suomiais kovosite dėl antros vietos?
– Turbūt visi tai mato, kito pasirinkimo nėra.
– Kaip vertinate rinktinės debiutantus?
– Ši komanda yra tokia, kur kiekvienas žino savo vaidmenį. Buvo geras testas, kad prie tokių komandų kaip Vokietija, kai kur išsimušame iš savo vaidmens išpildymo. Kiekvienam žaidėjui reikia daryti savo darbą, dėl to jie čia yra. Geros komandos kartais išmuša, gera patirtis. Vertinsime po visų rungtynių.
– Tadas Sedekerskis nesitreniravo, o žaisti galės? Buvo su šlepetėmis.
– Jis dažnai su šlepetėmis (Juokiasi). Jis pasisuko koją, jei ir nežais, bus kas galės žaisti, tam ir yra kiti. Kažkas turės įeiti į tą vaidmenį. Bus daug darbo stabdant Markkaneną, suomiai pavojingi, žaidžiantys greitai, metantys daug, turintys pasitikėjimą namie. Jei išeisime ir nusileisime fiziškumo kaip vokiečiams, turėsime ilgą vakarą.
– Kas galėtų prisiimti atsakomybę prieš Lauri Markkaneną, jei ne T.Sedekerskis?
– Aš (Juokiasi). Pamatysime rytoj.
– Ar sutinkate su treneriu, kad suomiai gauna pagarbos švilpukų?
– Manau, kiekviena NBA žvaigždė gauna daug pagarbos švilpukų šiame čempionate. Markkanenas dar tas, kuris meta daug ir pataiko, bet matome 205–206 cm žaidėjus, kurie daug žaidžia su kamuoliu, atakuoja, provokuoja baudų. Kiek jis meta baudų, 20?
– Po dvylika.
– Tai gal dar normaliai. Tas pats Dončičius gauna daug baudų, kiti irgi. Plius, tai FIBA teisėjavimas, joms žvaigždės irgi yra žvaigždės.
– Pats gaudavote pagarbos švilpukų?
– Ne, niekada iš teisėjų neturėjau pagarbos. Nebuvau žvaigždė (Juokiasi).
