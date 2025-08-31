Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

D.Schroderio atsiprašyti norintis R.Kurtinaitis: nerimauju dėl teisėjavimo

2025-08-31 20:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-31 20:54

Lietuvos rinktinė Europos čempionate pirmadienį susitiks su Suomijos krepšininkais, kurie kol kas nepatyrė nė vieno pralaimėjimo.

R.Kurtinaitis nerimauja dėl teisėjavimo (BNS nuotr.)

Vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis prieš dvikovą kalbėjo apie varžovus, nerimavo dėl teisėjavimo ir smerkė sirgalių rasizmą prieš Dennisą Schroderį.

„Nesakyčiau, kad darome didelę tragediją – pralaimėjome gerai komandai. Peržiūrėjome du kėlinius. Pridarėme daug klaidų gynyboje, bet tris kėlinius laikėmės. Didelės tragedijos nedarome, nes dar reikia žaisti rungtynes. Žinome klaidas ir bandysime jas taisyti“, – sakė strategas.

– Ką reikia daryti, kad L.Markkanenas nesurinktų savo skaičių?

– Nenoriu nieko sakyti, nes prisiskaičiau, ką galvoja suomiai ir vaizdą susidėliojau. Nenoriu, kad iš mano pasisakymų jie sudėliotų vaizdą. Žinome, ką reikia daryti, o kaip pavyks – pažiūrėsime. Geras žaidėjas, aktyvus visur, meta labai tolimus tritaškius. Turime planą ir žiūrėsime, kaip jį pavyks įgyvendinti. Prieš vokiečius nepavyko plano įvykdyti – nesustabdėme greito puolimo, o suomiai daug taškų renka iš to, tad turime suomius sustatyti į pozicinį krepšinį.

– T.Sedekerskis būtų pirmas žaidėjas, kuris gintųsi prieš suomių lyderį?

– Mes turime problemų, nes yra pasisukęs koją. Medikai informavo, kad iki rytojaus viskas turėtų būti normaliai. Tikimės, kad viskas bus gerai. Sedekerskio mums reikia, nes jis yra mobilus, aukštas, greitas. Turime ir kitų žaidėjų, su kuriais galime žaisti.

– Žaisite prieš šeimininkus. Kokią tai įtaką gali turėti komandai?

– Ką aš mačiau, neramu dėl teisėjų pataikavimo vietinei komandai, kas yra normalu. Jeigu matėte dvikovą su švedais, manau, kad Markkanenas turėjo gauti mažiausiai dvi pražangas puolime, todėl nerimauju dėl teisėjavimo. Gera komanda, per pastaruosius 20 metų turi stipriausią sudėtį, žaidžia namuose, su gera energija. Pastangas visi įdeda po 120 proc., kas ir lemia pergales.

– Suomija žaidžia emocingą krepšinį. Ar rungtynių pradžia bus labai svarbi?

– Šitas akcentas buvo vienas iš svarbiausių, nes žinome, jog vokiečiai 60 proc. taškų pelno greitajame puolime arba ankstyvose atakų stadijose. Visada akcentas yra pradėti nuo įmestų taškų. Žinome, kaip reikia pradėti su suomiais, bet žiūrėsime, ar pavyks. Prieš vokiečius praleidome tris tritaškius ir tai mums buvo nepalanku.

– Ar didelis skirtumas jums 2 arba 3 vieta grupėje?

– Manau, kad negalime galvoti apie vietą. Yra neteisinga rinktis varžovus. Geriausia, kai tokiame turnyre žaidi iš visų jėgų, nes tau niekada nebus laiko grįžti atgal, jeigu rinkdamasis varžovą pralaimėsi tyčia. Mes negalvojame rinktis – kas bus, tas bus. Mūsų uždavinys yra laimėti. Tie pasirinkimai įprastai priveda prie nelaimės.

– Kaip reagavote į įvykius dėl rasizmo?

– Aš atsiprašyčiau Schroderio, jeigu sutikčiau jį. Neigiamai vertinu, viską sužinojau tik iš žiniasklaidos, nes atėjau paskutinis. Tai nėra gerai, nėra teisinga. Atsiprašau viešai visų tautybių žmonių ir tokių dalykų negali būti. Gaila, kad mes, lietuviai, nacionalistai iš gerosios pusės, įžeidinėjame kitų šalių piliečius.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

