Prancūzus parklupdęs Izraelis įnešė sumaišties į D grupę

D grupėje nepralaimėję išlieka šį vakarą su Islandija (0/2) žaidžiantys šeimininkai lenkai (2/0), po pergalę turi Slovėniją (1/2) ir Belgija (1/2).
Prancūzija mačą pradėjo galingai ir greitai įgijo dviženklę persvarą (18:8), bet antrojo kėlinio viduryje Izraelis jau buvo priekyje – 26:25. Po dviejų kėlinių švieslentėje degė lygus rezultatas – 36:36.
Trečiajame kėlinyje toliau vyko lygi kova, o ketvirtajame kėlinyje po 7 iš eilės Elie Okobo taškų Prancūzija buvo priekyje (59:55), bet tada krito į gilią duobę. D.Avdija užsikūrė ir Izraelis spurtavo 11:0 – 66:59.
Galiausiai prancūzai kapituliavo ir neišvengė dviženklio pralaimėjimo – 69:82. Paskutinį ketvirtį Izraelis laimėjo 27:13.
Nugalėtojams D.Avdija per 26 minutes surinko 23 taškus (7/10 met., 6/9 baud.), 8 atkovotus ir po 5 perimtus ir prarastus kamuolius bei 27 naudingumo balus.
Žalgirietis Sylvainas Francisco po fenomenalaus pasirodymo prieš Slovėniją sekmadienį buvo kuklus. Gynėjo sąskaitoje per 19 minučių buvo 2 taškai (1/8 met.), 4 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai ir minus 1 naudingumo balas.
Izraelis: Deni Avdija 23 (7/10 met., 8 atk. kam., 5 per. kam., 5 kld., 27 naud.), Yamas Madaras 17 (7/15 met.), Tomeras Ginatas 14, Romanas Sorkinas 12.
Prancūzija: Zaccharie Risacheras 14, Elie Okobo 13, Jaylenas Hoardas 12.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!