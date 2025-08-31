Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Aiškėja, kada A.Mumbru grįš prie vokiečių vairo

2025-08-31 19:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-31 19:26

Vokietijos rinktinė Europos čempionato kovas pradėjo trejomis pergalėmis iš tie pat galimų.

A.Mumbru tikisi prie komandos vairo grįžti Rygoje

Vokietijos rinktinė Europos čempionato kovas pradėjo trejomis pergalėmis iš tie pat galimų.

0

Vis dar komandos netreniruoja strategas Alexas Mumbru, kuris buvo patekęs Į Tamperės ligoninę. Skelbiama, kad dabar ispanas yra išleistas iš tęsia gydymą viešbutyje.

„Jaučiuosi daug geriau, manimi labai gerai rūpinasi viešbutyje. Nekantrauju, kai galėsiu būti su komanda Rygoje“, – sakė vyr. treneris.

A.Mumbro auklėtiniai jau turi garantuotą vietą aštuntfinalyje, lieka išsiaiškinti, kelintą vietą grupėje jie užims. Pirmadienį vokiečiai susitiks su Didžiąja Britanija.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

