Aiškėja, kada A.Mumbru grįš prie vokiečių vairo

Vis dar komandos netreniruoja strategas Alexas Mumbru, kuris buvo patekęs Į Tamperės ligoninę. Skelbiama, kad dabar ispanas yra išleistas iš tęsia gydymą viešbutyje.
„Jaučiuosi daug geriau, manimi labai gerai rūpinasi viešbutyje. Nekantrauju, kai galėsiu būti su komanda Rygoje“, – sakė vyr. treneris.
A.Mumbro auklėtiniai jau turi garantuotą vietą aštuntfinalyje, lieka išsiaiškinti, kelintą vietą grupėje jie užims. Pirmadienį vokiečiai susitiks su Didžiąja Britanija.
