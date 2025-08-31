Izraelis sustabdė Prancūzijos puolimą ir šventė pergalę

Nugalėtojams Deni Avdija įmetė 23 taškus, Yamas Madaras surinko 17 taškų.
Prancūzijos rinktinėje rezultatyviausias buvo Zaccharie Risacheris, kuris surinko 14 taškų.
Likus žaisti 5:22 minutei Prancūzija po tolimo metimo mažino Izraelio pranašumą iki penkių taškų.
Tačiau po to Prancūzija beveik penkias minutes neįmetė nei taško, o Izraelis tuo metu įmetė 10 taškų be atsako po D. Avdija taškų atitrūko 78:63.
Paskutinę minutę Prancūzija įmetė du tritaškius, bet tai mačo baigčiai įtakos nebeturėjo.
Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco pralaimėtojų gretose šį kartą buvo blankus.
Jis per 18 žaidimo minučių surinko 2 taškus (1/3 dvit., 0/5 trit.), sugriebė 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, tačiau dusyk prasižengė ir suklydo 3 sykius.
Prancūzija kitas grupės rungtynes žais su Lenkija, o Izraelis susitiks su Belgija.
Izraelio rinktinė: Deni Avdija 23 (4/6 dvit., 3/4 trit., 8 atk. kam., 5 per. kam., 5 kld.), Yamas Madaras 17 (5/9 dvit., 2/6 trit., 4 atk. kam.), Tomeris Ginatas 14 (4/5 dvit., 6 atk. kam.), Romanas Sorkinas 10 (3/5 dvit., 8 atk. kam.), Ethanas Butleris Burgas 5, Khadeenas Carringtonas 4, Yovelas Zoosmanas 3, Nimrodas Levi (4 atk. kam.) ir Rafi Menco po 2.
Prancūzijos rinktinė: Zaccharie Risacheris 14 (4/7 dvit., 2/5 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Elie Okobo 13 (4/6 trit., 4 rez. perd.), Jaylenas Hoardas 12 (6/7 dvit., 4 atk. kam.), Mouhammadou Jaitehas 9 (4/7 dvit., 5 atk. kam.), Theo Maledonas 5, Bilalas Coulibaly (4 atk. kam.) ir Guerschonas Yabusele po 4, Sylvainas Francisco (0/5 trit., 4 atk. kam.) ir Nadiras Hifi (0/5 trit.) po 2, Timothe Luwawu-Cabarrotas 1 (5 atk. kam.).
