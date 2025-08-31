Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Izraelis sustabdė Prancūzijos puolimą ir šventė pergalę

2025-08-31 19:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 19:46

Pergalę Europos čempionato D grupės rungtynėse Katovicuose iškovojo Izraelio (2/1) komanda. Ariel Beit-Halahmy auklėtiniai rezultatu 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13) įveikė Prancūzijos (2/1) rinktinę.

Deni Avdija | FIBA nuotr.

Pergalę Europos čempionato D grupės rungtynėse Katovicuose iškovojo Izraelio (2/1) komanda. Ariel Beit-Halahmy auklėtiniai rezultatu 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13) įveikė Prancūzijos (2/1) rinktinę.

REKLAMA
1

Nugalėtojams Deni Avdija įmetė 23 taškus, Yamas Madaras surinko 17 taškų.

Prancūzijos rinktinėje rezultatyviausias buvo Zaccharie Risacheris, kuris surinko 14 taškų.

Likus žaisti 5:22 minutei Prancūzija po tolimo metimo mažino Izraelio pranašumą iki penkių taškų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau po to Prancūzija beveik penkias minutes neįmetė nei taško, o Izraelis tuo metu įmetė 10 taškų be atsako po D. Avdija taškų atitrūko 78:63.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutinę minutę Prancūzija įmetė du tritaškius, bet tai mačo baigčiai įtakos nebeturėjo.

Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco pralaimėtojų gretose šį kartą buvo blankus.

Jis per 18 žaidimo minučių surinko 2 taškus (1/3 dvit., 0/5 trit.), sugriebė 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, tačiau dusyk prasižengė ir suklydo 3 sykius.

REKLAMA

Prancūzija kitas grupės rungtynes žais su Lenkija, o Izraelis susitiks su Belgija.

Izraelio rinktinė: Deni Avdija 23 (4/6 dvit., 3/4 trit., 8 atk. kam., 5 per. kam., 5 kld.), Yamas Madaras 17 (5/9 dvit., 2/6 trit., 4 atk. kam.), Tomeris Ginatas 14 (4/5 dvit., 6 atk. kam.), Romanas Sorkinas 10 (3/5 dvit., 8 atk. kam.), Ethanas Butleris Burgas 5, Khadeenas Carringtonas 4, Yovelas Zoosmanas 3, Nimrodas Levi (4 atk. kam.) ir Rafi Menco po 2.

Prancūzijos rinktinė: Zaccharie Risacheris 14 (4/7 dvit., 2/5 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Elie Okobo 13 (4/6 trit., 4 rez. perd.), Jaylenas Hoardas 12 (6/7 dvit., 4 atk. kam.), Mouhammadou Jaitehas 9 (4/7 dvit., 5 atk. kam.), Theo Maledonas 5, Bilalas Coulibaly (4 atk. kam.) ir Guerschonas Yabusele po 4, Sylvainas Francisco (0/5 trit., 4 atk. kam.) ir Nadiras Hifi (0/5 trit.) po 2, Timothe Luwawu-Cabarrotas 1 (5 atk. kam.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų