Nepavykus peržengti ukrainiečių barjero, „Gintra“ tęs kovą Europos taurės atrankoje

Lietuvos čempionės atrankos finale, kuriame buvo realizuoti du 11 metrų baudiniai, 0:2 turėjo pripažinti Ukrainos futbolininkių pranašumą, kurios tęs pasirodymą UEFA Čempionių lygoje.
„Gintros“ klubui kelionė Europoje šiais metais tęsis toliau. Lietuvos čempionės spalio 7 arba 8 ir 15 arba 16 dienomis kovos pirmą kartą vyksiančio UEFA Europos moterų lygos antrajame atrankos etape. Atrankos etapai vyks namų ir išvykos rungtynių formatu. Burtai Šveicarijoje bus traukiami rugsėjo 19 dieną.
Atrankos turnyre vyko ir kova dėl trečiosios vietos, kuri komandoms suteikia galimybę tęsti kovas antrosios pagal pajėgumą UEFA moterų Europos lygos atrankoje. Akistatoje tarp Sakartvelo čempionės „Lachkhuti“ ir Rumunijos čempionių „Farul“ užtikrintą pergalę 4:1 šventė pastarosios.
Atrankos finalas prasidėjo tam tikra komandų žvalgyba. Ukrainietės siekė užvaldyti kamuolį ir dominuoti aikštėje, tačiau gintrietės neleido šeimininkauti. Prabėgus dar kelioms minutėms iniciatyvą kuriam laikui perėmė gintrietės. Po Lauro Spenazzatto perdavimo amerikietė Madison Bowers turėjo galimybę palenktyniauti su varžovių gynėja, tačiau rimtesnio pavojaus viešnioms pavyko išvengti.
15-ąją susitikimo minutę stiprų smūgį į varžovių vartus paleido L. Spenazzatto, tačiau kamuolys praskriejo virš vartų. Po kelių akimirkų savo atsaką surengė ir ukranietės, o dar kitoje atakoje savo laimę iš toli pabandė kapitonė Algimantė Mikutaitė.
Nesėkmingas epizodas šeimininkių baudos aikštelėje, kai neapdairiai sužaidė gintriečių gynėja Idowu Kuku, lėmė baudinį, kurį realizavo Viktorija Radionova – 1:0.
Po praleisto įvarčio Steve’o Beeks’o auklėtinės nesutriko ir neleido varžovėms dominuoti. Geltonai juodos perėmė kontrolę ir turėjo kelias standartines situacijas, tačiau jų paversti įvarčiu nepavyko ir teko į rūbinę keliauti atsiliekant minimaliu skirtumu.
Po pertraukos, 54-ąją minutę L. Spenazzatto baudos smūgis suvirpino varžovių vartų konstrukciją. Vis dėlto jau po kelių akimirkų buvo paskirtas dar vienas baudinys į gintriečių vartus, kurį realizavo „Vorsklos“ kapitonė Jana Kalinina – 2:0.
78-ąją minutę varžovių gynėja Maryna Šainiuk prieš save išvydo antrą geltoną kortelę ir buvo pašalinta iš aikštės, o ukrainietės liko mažumoje bei suteikė „gintrietėms“ šansą išnaudoti kiekybinį pranašumą.
Nepaisant visų pastangų pasiekti įvartį, kuris būtų sugrąžinęs intrigą iki maksimumo, gintrietėms nepavyko pralaužti varžovių gynybos ir teko pripažinti pralaimėjimą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!