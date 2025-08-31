Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Nepavykus peržengti ukrainiečių barjero, „Gintra“ tęs kovą Europos taurės atrankoje

2025-08-31 19:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 19:01

Šiaulių miesto centriniame stadione šeštadienį įvyko lemiamos UEFA moterų Čempionių lygos 5-osios grupės antrojo atrankos etapo kovos. Rumunių barjerą pusfinalyje įveikusi Šiaulių „Gintra“ atrankos finale susikovė su Ukrainos čempione Poltavos „Vorskla“ ekipa.

Rungtynių akimirka | fkgintra.lt nuotr.

Šiaulių miesto centriniame stadione šeštadienį įvyko lemiamos UEFA moterų Čempionių lygos 5-osios grupės antrojo atrankos etapo kovos. Rumunių barjerą pusfinalyje įveikusi Šiaulių „Gintra“ atrankos finale susikovė su Ukrainos čempione Poltavos „Vorskla“ ekipa.

REKLAMA
0

Lietuvos čempionės atrankos finale, kuriame buvo realizuoti du 11 metrų baudiniai, 0:2 turėjo pripažinti Ukrainos futbolininkių pranašumą, kurios tęs pasirodymą UEFA Čempionių lygoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gintros“ klubui kelionė Europoje šiais metais tęsis toliau. Lietuvos čempionės spalio 7 arba 8 ir 15 arba 16 dienomis kovos pirmą kartą vyksiančio UEFA Europos moterų lygos antrajame atrankos etape. Atrankos etapai vyks namų ir išvykos rungtynių formatu. Burtai Šveicarijoje bus traukiami rugsėjo 19 dieną.

REKLAMA
REKLAMA

Atrankos turnyre vyko ir kova dėl trečiosios vietos, kuri komandoms suteikia galimybę tęsti kovas antrosios pagal pajėgumą UEFA moterų Europos lygos atrankoje. Akistatoje tarp Sakartvelo čempionės „Lachkhuti“ ir Rumunijos čempionių „Farul“ užtikrintą pergalę 4:1 šventė pastarosios.

REKLAMA

Atrankos finalas prasidėjo tam tikra komandų žvalgyba. Ukrainietės siekė užvaldyti kamuolį ir dominuoti aikštėje, tačiau gintrietės neleido šeimininkauti. Prabėgus dar kelioms minutėms iniciatyvą kuriam laikui perėmė gintrietės. Po Lauro Spenazzatto perdavimo amerikietė Madison Bowers turėjo galimybę palenktyniauti su varžovių gynėja, tačiau rimtesnio pavojaus viešnioms pavyko išvengti.

REKLAMA
REKLAMA

15-ąją susitikimo minutę stiprų smūgį į varžovių vartus paleido L. Spenazzatto, tačiau kamuolys praskriejo virš vartų. Po kelių akimirkų savo atsaką surengė ir ukranietės, o dar kitoje atakoje savo laimę iš toli pabandė kapitonė Algimantė Mikutaitė.

Nesėkmingas epizodas šeimininkių baudos aikštelėje, kai neapdairiai sužaidė gintriečių gynėja Idowu Kuku, lėmė baudinį, kurį realizavo Viktorija Radionova – 1:0.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po praleisto įvarčio Steve’o Beeks’o auklėtinės nesutriko ir neleido varžovėms dominuoti. Geltonai juodos perėmė kontrolę ir turėjo kelias standartines situacijas, tačiau jų paversti įvarčiu nepavyko ir teko į rūbinę keliauti atsiliekant minimaliu skirtumu.

Po pertraukos, 54-ąją minutę L. Spenazzatto baudos smūgis suvirpino varžovių vartų konstrukciją. Vis dėlto jau po kelių akimirkų buvo paskirtas dar vienas baudinys į gintriečių vartus, kurį realizavo „Vorsklos“ kapitonė Jana Kalinina – 2:0.

REKLAMA

78-ąją minutę varžovių gynėja Maryna Šainiuk prieš save išvydo antrą geltoną kortelę ir buvo pašalinta iš aikštės, o ukrainietės liko mažumoje bei suteikė „gintrietėms“ šansą išnaudoti kiekybinį pranašumą.

Nepaisant visų pastangų pasiekti įvartį, kuris būtų sugrąžinęs intrigą iki maksimumo, gintrietėms nepavyko pralaužti varžovių gynybos ir teko pripažinti pralaimėjimą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Brianna Taylor | Klubo nuotr.
Įnirtingoje kovoje „Gintra“ palaužė Rumunijos čempiones ir žengė į Čempionių lygos atrankos finalą
Šiaulių „Gintros“ futbolininkės | fkgintra.lt nuotr.
Paaiškėjo visos UEFA Čempionių lygos atrankos turnyro Šiauliuose dalyvės

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų