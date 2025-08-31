Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Jankausko ir Romanovskio duetas atnešė vaisių „Šiauliams“

2025-08-31 19:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 19:09

27-ajame ture „TOPsport“ remiamose Lietuvos futbolo A lygos rungtynėse uraganinį puolimą demonstarvo FA „Šiauliai“. Puikiai veikiantis Eligijaus Jankausko ir Danielio Romanovskio duetas jų komandai atnešė pergalę rezultatu 3:1 (2:1).

Eligijus Jankauskas | Klubo nuotr.

27-ajame ture „TOPsport“ remiamose Lietuvos futbolo A lygos rungtynėse uraganinį puolimą demonstarvo FA „Šiauliai“. Puikiai veikiantis Eligijaus Jankausko ir Danielio Romanovskio duetas jų komandai atnešė pergalę rezultatu 3:1 (2:1).

REKLAMA
0

Jau nuo susitikimo pradžios komandos draugus įspūdingais perdavimais maitino Danielis Romanovskis. Sykį po pastarojo perdavimo Eligijaus Jankausko smūgis drebino vartų konstrukciją, jau kitame epizode po ilgo perdavimo Milanas Džokičius pralaimėjo akistatą prieš Marių Paukštę. 16-ąją minutę D. Romanovskis dar sykį įspudingai surado komandos draugą, šįkart stačiakampį drebino Gabrielius Micevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

21-ąją minutę D. Romanovskio puikus darbas skirstant perdavimus virto įvarčiu, vieną iš jų puikiai išpildė E. Jankauskas. Visgi, svečiai ilgai džiaugtis negalėjo, kadangi jau 24-ąją minutę nuostabų šūvį iš toli atlikęs Oleksandras Kurcevas virto išlyginamojo įvarčio autoriumi.

REKLAMA
REKLAMA

28-ąją minutę Saulės miesto ekipa dar sykį veržėsi į priekį – E. Jankauskas asistavo puikiai įkirtusiam Milanui Džokičiui, pastarasis kamuolį čiuoždamas nukreipė į vartus. Vos po kelių minučių rezultatas galėjo tapti dar labiau palankus šiauliečiams, šįkart nuo E. Jankausko bandymo apsisaugo Marius Paukštė. Kėlinio pabaigoje vartų sargas apsigynį nuo G. Micevičiaus ir nuo E. Jankausko atakų.

REKLAMA

57-ąją minutę tas pats tandemas sukūrė dar vieną rezultatyvią ataką – D. Romanovskis asistavo E. Jankauskui, pastarasis, buvęs atakos smaigalyje, neklydo. Dejanas Trajkovskis rezultatą galėjo švelninti baudos smūgiu, visgi, kamuolys skriejo į vartų konstrukciją.

Po 27-ojo turo mačo „Šiauliai“, savo sąskaitoje turintys 43 taškus, ir toliau siekia kabintis į turnyro lentelės trejetą, savo ruožtu, pralaimėjimą patyręs „Džiugas“ yra surinkęs 37 taškus ir žengia šeštas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų