Jankausko ir Romanovskio duetas atnešė vaisių „Šiauliams“

Jau nuo susitikimo pradžios komandos draugus įspūdingais perdavimais maitino Danielis Romanovskis. Sykį po pastarojo perdavimo Eligijaus Jankausko smūgis drebino vartų konstrukciją, jau kitame epizode po ilgo perdavimo Milanas Džokičius pralaimėjo akistatą prieš Marių Paukštę. 16-ąją minutę D. Romanovskis dar sykį įspudingai surado komandos draugą, šįkart stačiakampį drebino Gabrielius Micevičius.
21-ąją minutę D. Romanovskio puikus darbas skirstant perdavimus virto įvarčiu, vieną iš jų puikiai išpildė E. Jankauskas. Visgi, svečiai ilgai džiaugtis negalėjo, kadangi jau 24-ąją minutę nuostabų šūvį iš toli atlikęs Oleksandras Kurcevas virto išlyginamojo įvarčio autoriumi.
28-ąją minutę Saulės miesto ekipa dar sykį veržėsi į priekį – E. Jankauskas asistavo puikiai įkirtusiam Milanui Džokičiui, pastarasis kamuolį čiuoždamas nukreipė į vartus. Vos po kelių minučių rezultatas galėjo tapti dar labiau palankus šiauliečiams, šįkart nuo E. Jankausko bandymo apsisaugo Marius Paukštė. Kėlinio pabaigoje vartų sargas apsigynį nuo G. Micevičiaus ir nuo E. Jankausko atakų.
57-ąją minutę tas pats tandemas sukūrė dar vieną rezultatyvią ataką – D. Romanovskis asistavo E. Jankauskui, pastarasis, buvęs atakos smaigalyje, neklydo. Dejanas Trajkovskis rezultatą galėjo švelninti baudos smūgiu, visgi, kamuolys skriejo į vartų konstrukciją.
Po 27-ojo turo mačo „Šiauliai“, savo sąskaitoje turintys 43 taškus, ir toliau siekia kabintis į turnyro lentelės trejetą, savo ruožtu, pralaimėjimą patyręs „Džiugas“ yra surinkęs 37 taškus ir žengia šeštas.
