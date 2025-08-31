Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Hegelmann“ pardavė A lygos rezultatyviausią žaidėją į Norvegiją už rekordinę sumą

2025-08-31 18:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 18:02

FC „Hegelmann“ užbaigė istorinį transferą: rezultatyviausias A lygos žaidėjas, puolėjas iš Kamerūno Kaderas Njoya Abdelas už daugiau nei 250 tūkst. eurų išvyksta į Norvegijos aukščiausios lygos „Sandefjord“ klubą, o mėlynai balti dar užsitikrino 10 proc. nuo žaidėjo ateities pardavimo sumos. Tai rekordinis sandoris Kauno rajono ekipos istorijoje ir klubo žiniomis brangiausias žaidėjo pardavimas Lietuvoje per pastaruosius 8 metus.

Kaderas Njoya Abdelis | Klubo nuotr.

FC „Hegelmann“ užbaigė istorinį transferą: rezultatyviausias A lygos žaidėjas, puolėjas iš Kamerūno Kaderas Njoya Abdelas už daugiau nei 250 tūkst. eurų išvyksta į Norvegijos aukščiausios lygos „Sandefjord“ klubą, o mėlynai balti dar užsitikrino 10 proc. nuo žaidėjo ateities pardavimo sumos. Tai rekordinis sandoris Kauno rajono ekipos istorijoje ir klubo žiniomis brangiausias žaidėjo pardavimas Lietuvoje per pastaruosius 8 metus.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šis perėjimas – aiškus mūsų klubo strategijos rezultatas. Mes siekiame, kad jauni žaidėjai augtų, tobulėtų ir vėliau galėtų persikelti į pajėgesnius čempionatus. Matome, kaip tai veikia – Kaderas tapo tuo puikiausiu pavyzdžiu“, – teigė klubo sporto direktorius Giedrius Klevinskas.

REKLAMA
REKLAMA

21-erių legionierius iš Afrikos 2024 metais į varžovų A lygoje vartus kamuolį pasiuntė 2 kartus, o šiemet jo statistikos rodikliai ženkliai išaugo ir jis šiuo metu su 12 tikslių smūgiu yra rezultatyviausias čempionato žaidėjas.

REKLAMA

Tai jau trečiasis „Hegelmann“ parduotas žaidėjas šį sezoną. Anksčiau į Čekijos aukščiausios lygos klubą išvyko Jonathanas Mulderis iš Nyderlandų, o prieš kelias savaites mėlynai balti atsisveikino su serbu Lazaru Kojičiumi, kuris persikėlė į Graikiją.

Atsisveikindamas su mėlynai baltais, Kaderas išreiškė nuoširdų dėkingumą:

„Su didžiuliu jauduliu siunčiu jums šią žinutę, Visų pirma – nuoširdžiai dėkoju treneriui už pasitikėjimą ir suteiktas galimybes. Dėka Jūsų mokiausi ir kiekviename žingsnyje pranokau pats save. Ačiū mano komandoms draugams, Jūs buvote kur kas daugiau nei komanda – tikra šeima. Ačiū už visas kartu praleistas akimirkas: juoką, pastangas, pergales ir pralaimėjimus. Gavau iš jūsų labai daug – ir aikštėje, ir už jos ribų.

REKLAMA
REKLAMA

Šis klubas buvo svarbus gyvenimo etapas. Čia patyriau nepakartojamų momentų, o išvykstu su prisiminimais, kurie visada gyvens mano širdyje.

Tai nėra tik atsisveikinimas – linkiu jums geriausio ateityje ir tikiuosi, kad mūsų keliai dar susikirs”, – sakė jaunasis kamerūnietis.

Šį vakarą K. Njoya Abdelas turės galimybę stebėti savo naujojo klubo namų rungtynes prieš Norvegijos flagmaną „Bodø/Glimt“, o kitą savaitę, atlikęs medicininę patikrą, galės debiutuoti Norvegijos aukščiausioje lygoje.

FC „Hegelmann” dėkoja žaidėjui už indėlį į komandos pergales ir linki sėkmingos karjeros ateityje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų