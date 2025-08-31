„Manchester City“ antrą kartą iš eilės suklupo, Jamesas Milneris priartėjo prie „Premier“ lygos rekordo

Pepo Guardiolos auklėtiniai nesugebėjo iškovoti taškų jau antrose iš eilės Anglijos pirmenybių rungtynėse. Šį kartą jei išvykoje 1:2 nusileido „Brighton“.
Pirmajame kėlinyje dominavusi „Manchester City“ komanda turėjo ne vieną progą pasižymėti. Ne kartą progos buvo kuriamos didžiausiai puolimo žvaigždei Erlingui Haalandui, bet jam ilgai nepavyko prisitaikyti.
Galiausiai 33-ąją minutę po Omaro Marmousho reido E. Haalandas pirmasis suskubo prie netoli vartų buvusio kamuolio ir nieko nelaukdamas pasiuntė jį į vartus išvesdamas savo komandą į priekį.
Po pertraukos vaizdas aikštėje pasikeitė. Nors „City“ ir toliau daugiau laikė kamuolį, bet kur kas pavojingesnes progas kūrėsi šeimininkai.
„Brighton“ spaudimas vaisių atnešė 67-ąją minutę. Į varžovų vartus skirtas vienuolikos metrų baudinys, o jį užtikrintai realizavo Jamesas Milneris.
Veteranas tapo antru vyriausiu visų laikų „Premier“ lygos įvarčio autoriumi. Pasižymėjęs būdamas 39 metų ir 239 dienų, jis nusileidžia tik Teddy Sheringhamui, kuris tai padarė būdamas 40 metų ir 268 dienų.
Net ir po pelnyto įvarčio „Brighton“ nebuvo linkusi sustoti ir pasitenkinti tašku. Rungtynių pabaigoje pagavusi varžovus bandant atakuoti visomis pajėgomis jie surengė rezultatyvią ataką. Jos smaigalyje atsidūręs Brajanas Gruda vienu veiksmu suklaidino tiek ir gynėją, tiek ir vartininką bei užbaigė ataką pasiųsdamas kamuolį į vartus.
Po antro iš eilės pralaimėjimo „Manchester City“ išlieka su trimis taškais.
