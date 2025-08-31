Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

L.Dončičiaus trigubas dublis nuvedė slovėnus į pirmąją pergalę

2025-08-31 16:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-31 16:59

Slovėnijos rinktinė (1/2) atsitiesė Europos čempionate po nesėkmingo starto. Luka Dončičiaus vedami slovėnai 86:69(16:10, 27:21, 21:17, 22:21) susitvarkė su Belgija (1/2) ir tęsia kovą dėl atkrintamųjų D grupėje.

L.Dončičius surinko trigubą dublį (FIBA nuotr.)

Slovėnijos rinktinė (1/2) atsitiesė Europos čempionate po nesėkmingo starto. Luka Dončičiaus vedami slovėnai 86:69(16:10, 27:21, 21:17, 22:21) susitvarkė su Belgija (1/2) ir tęsia kovą dėl atkrintamųjų D grupėje.

REKLAMA
0

L.Dončičius surengė įspūdingą pasirodymą – užfiksavo penktą trigubą dublį Europos čempionato istorijoje. Jo sąskaitoje per 30 minučių – 26 taškai (9/23 met., 6/9 baud.), 10 atkovotų kamuolių, 11 rezultatyvių perdavimų, 4 klaidos ir 29 naudingumo balai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarąjį kartą trigubą dublį praėjusiame čempionate 2022 m. užfiksavo Mateuszas Ponitka būtent prieš L.Dončičiaus vedamą Slovėniją.

REKLAMA
REKLAMA

Los Angelo „Lakers“ žvaigždė lėtai pradėjo mačą, o pirmasis kėlinys praėjo nerezultatyviai (16:10), bet darbo L.Dončičius pradėjo imtis antrajame ketvirtyje.

REKLAMA

Savo žvaigždės užkurta Slovėnija įgijo 15 taškų pranašumą (40:25) ir nuo to laiko belgams neleido priartėti iki vienženklio skirtumo, o ketvirtajame kėlinyje pradėjo varžovų triuškinimą.

Slovėnija: Luka Dončičius 26 (9/23 met., 10 atk. kam., 11 rez. perd., 29 naud.), Klemenas Prepeličius 12, Leonas Stergaras 9.

Belgija: Andy Van Vlietas 15, Manu Lecomte'as 13, Jeanas-Marcas Mwema 9.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų