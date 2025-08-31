L.Dončičiaus trigubas dublis nuvedė slovėnus į pirmąją pergalę

L.Dončičius surengė įspūdingą pasirodymą – užfiksavo penktą trigubą dublį Europos čempionato istorijoje. Jo sąskaitoje per 30 minučių – 26 taškai (9/23 met., 6/9 baud.), 10 atkovotų kamuolių, 11 rezultatyvių perdavimų, 4 klaidos ir 29 naudingumo balai.
Pastarąjį kartą trigubą dublį praėjusiame čempionate 2022 m. užfiksavo Mateuszas Ponitka būtent prieš L.Dončičiaus vedamą Slovėniją.
Los Angelo „Lakers“ žvaigždė lėtai pradėjo mačą, o pirmasis kėlinys praėjo nerezultatyviai (16:10), bet darbo L.Dončičius pradėjo imtis antrajame ketvirtyje.
Savo žvaigždės užkurta Slovėnija įgijo 15 taškų pranašumą (40:25) ir nuo to laiko belgams neleido priartėti iki vienženklio skirtumo, o ketvirtajame kėlinyje pradėjo varžovų triuškinimą.
Slovėnija: Luka Dončičius 26 (9/23 met., 10 atk. kam., 11 rez. perd., 29 naud.), Klemenas Prepeličius 12, Leonas Stergaras 9.
Belgija: Andy Van Vlietas 15, Manu Lecomte'as 13, Jeanas-Marcas Mwema 9.
