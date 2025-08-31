Dončičiaus sąskaitoje – trigubas dublis ir rinktinės pergalė

Luka Dončičiusužfiksavo pirmąjį šio čempionato trigubą dublį.
Slovėnijos rinktinės žvaigždė per 30 minučių pelnė 26 taškus (7/12 dvit., 2/11 trit., 6/9 baud.), atkovojo 10 atšokusių kamuolių, atliko 11 rezultatyvių perdavimų, perėmė 3 kamuolius, tačiau prarado 4 kamuolius ir tiek pat kartų prasižengė.
Nuo trečiojo kėlinio vidurio Slovėnija visą laiką turėjo dviženklį pranašumą. L. Dončičius ant suolelio visam laikui atsisėdo likus žaisti kiek mažiau nei trejoms minutėms ir jau tada nugalėtojas buvo aiškus.
Slovėnai kitas grupės rungtynes žais su Islandija, o Belgija susitiks su Izraeliu.
Slovėnijos rinktinė: Luka Dončičius 26 (7/12 dvit., 2/11 trit., 10 atk. kam., 11 rez. perd., 4 kld.), Klemenas Prepelič 12 (3/7 trit., 5 rez. perd.), Leonas Stergaras 9, Edo Muričius 8 (4 atk. kam.), Luka Scuka 7, Aleksejus Nikoličius (1/4 trit.), Gregoras Hrovatas ir Alenas Omičius (3/5 dvit., 7 atk. kam.) po 6, Martinas Krampeljus 4, Rokas Radovičius 2 (5 atk. kam.).
Belgijos rinktinė: Andy Vanas Vlietas 15 (3/5 trit., 5 atk. kam.), Manu Lecomte 13 (2/7 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld.), Jean-Marc Mwema 9 (3/9 trit., 4 rez. perd.), Hansas Vanwijnas (4 atk. kam.) ir Loičius Schwartzas po 8, Ismaelas Bako 7 (3/5 dvit.), Siebe Ledegenas 5, Joppe Mennesas 2.
