Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Dončičiaus sąskaitoje – trigubas dublis ir rinktinės pergalė

2025-08-31 16:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 16:58

Pirmąją pergalę Europos čempionato D grupės rungtynėse Katovicuose iškovojo Slovėnijos (1/2) rinktinė. Aleksandro Sekuličiaus auklėtiniai rezultatu 86:69 (16:10, 27:21, 21:17, 22:21) nugalėjo Belgijos (1/2) komandą.

Luka Dončičius | FIBA nuotr.

Pirmąją pergalę Europos čempionato D grupės rungtynėse Katovicuose iškovojo Slovėnijos (1/2) rinktinė. Aleksandro Sekuličiaus auklėtiniai rezultatu 86:69 (16:10, 27:21, 21:17, 22:21) nugalėjo Belgijos (1/2) komandą.

REKLAMA
0

Luka Dončičiusužfiksavo pirmąjį šio čempionato trigubą dublį.

Slovėnijos rinktinės žvaigždė per 30 minučių pelnė 26 taškus (7/12 dvit., 2/11 trit., 6/9 baud.), atkovojo 10 atšokusių kamuolių, atliko 11 rezultatyvių perdavimų, perėmė 3 kamuolius, tačiau prarado 4 kamuolius ir tiek pat kartų prasižengė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo trečiojo kėlinio vidurio Slovėnija visą laiką turėjo dviženklį pranašumą. L. Dončičius ant suolelio visam laikui atsisėdo likus žaisti kiek mažiau nei trejoms minutėms ir jau tada nugalėtojas buvo aiškus.

REKLAMA
REKLAMA

Slovėnai kitas grupės rungtynes žais su Islandija, o Belgija susitiks su Izraeliu.

Slovėnijos rinktinė: Luka Dončičius 26 (7/12 dvit., 2/11 trit., 10 atk. kam., 11 rez. perd., 4 kld.), Klemenas Prepelič 12 (3/7 trit., 5 rez. perd.), Leonas Stergaras 9, Edo Muričius 8 (4 atk. kam.), Luka Scuka 7, Aleksejus Nikoličius (1/4 trit.), Gregoras Hrovatas ir Alenas Omičius (3/5 dvit., 7 atk. kam.) po 6, Martinas Krampeljus 4, Rokas Radovičius 2 (5 atk. kam.).

REKLAMA

Belgijos rinktinė: Andy Vanas Vlietas 15 (3/5 trit., 5 atk. kam.), Manu Lecomte 13 (2/7 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld.), Jean-Marc Mwema 9 (3/9 trit., 4 rez. perd.), Hansas Vanwijnas (4 atk. kam.) ir Loičius Schwartzas po 8, Ismaelas Bako 7 (3/5 dvit.), Siebe Ledegenas 5, Joppe Mennesas 2.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų