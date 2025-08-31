Prieš Sakartvelą dominavęs Antetokounmpo šventė lengvą pergalę

Giannis Antetokounmpo buvo nesustabdomas nugalėtojų gretose.
Jis per 25 žaidimo minutes pelnė 27 taškus (8/10 dvit., 1/1 trit., 8/13 baud.), sugriebė 8 atšokusius kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, tačiau prasižengė 2 kartus bei suklydo 1 sykį.
Graikija dviženklį pranašumą įgijo dar pirmajame kėlinyje, kai po G. Antetokounpo dėjimo graikai buvo priekyje 22:11.
Po to Graikija kontroliavo rungtynes. Po dviejų kėlinių buvo priekyje 46:29, po trijų pirmavo 69:41 ir paskutines 10 minučių buvo tik formalumai.
Graikai kitas rungtynes žais su bosniais, o Sakartvelas susitiks su Kipru.
Sakartvelo rinktinei šiandien nepadėjo lyderis Goga Bitadze, jam leista pailsėti.
Sakartvelo rinktinė: Sandro Mamukelashvili 14 (5/8 dvit., 1/5 trit.), Giorgi Shermadini (5/8 dvit., 7 atk. kam.) ir Duda Sanadze (2/4 trit.) po 11, Giorgi Korsantia 8 (4 atk. kam.), Kamaras Baldwinas 3 (5 rez. perd.), Tornike Shengelia, Kakhaberis Jintcharadze ir Beka Burjanadze po 2.
Graikijos rinktinė: Giannis Antetokounmpo 27 (8/10 dvit., 8 atk. kam., 4 rez. perd.), Dinosas Mitoglou 17 (3/3 trit.), Tyleris Dorsey 14 (4/8 trit., 4 rez. perd.), Vassilis Toliopoulosas (2/5 trit.) ir Dimitrios Katsivelis po 6, Kostas Papanikolaou (5 atk. kam.) ir Giannoulis Larentzakis po 5, Kostas Sloukas (6 rez. perd.) ir Panagiotis Kalaitzakis po 4, Alexandros Samodurovas ir Thanasis Antetokounmpo po 2.
