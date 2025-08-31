Po kovos su technika – finišas ketvirtoje vietoje: B. Vanagas baigė „Baja Poland“ ralį

Lemiamą ralio dieną sekmadienį sportininkų laukė du trumpi, bet itin techniški ir slidūs greičio ruožai. Juose lietuvių ekipažas pademonstravo įspūdingą greitį. Paskutiniame ruože jie vos 1,3 sekundės nusileido ralio nugalėtojui Krzysztofui Holowczycui.
„Tai galėtų būti atskiras pasiekimas, turint omeny, kad greičio ruože teko jungti atbulinę pavarą“, – puikiu tempu džiaugėsi B. Vanagas.
Šturmanas Aisvydas Paliukėnas teigė, kad po šeštadienio techninių problemų, sekmadienį technika pagaliau veikė be priekaištų. „Gaila, kad vakar turėjome problemų, kurios šiandien neleidžia būti aukščiau, bet pabandysim kitą kartą“, – sakė jis.
Tuo metu B. Vanagas užsiminė, kad po šio etapo komandos laukia svarbūs sprendimai. „Reikės pasidaryti daug namų darbų ir apsispręsti dėl tolimesnės kovos Europos taurėje“, – teigė lenktynininkas.
Nepaisant visų iššūkių, B. Vanagas pabrėžė tokio intensyvaus lenktynių grafiko (tai buvo ketvirtos varžybos per du mėnesius) svarbą. Anot jo, dalyvavimas visame čempionate reikalauja ne tik greičio, bet ir strateginio mąstymo, o tai yra geriausia treniruotė prieš pagrindinį tikslą – Dakaro ralį.
