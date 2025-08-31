Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Monako princas Albertas II: „Lietuva surengė išskirtinai gerai organizuotą pasaulio čempionatą“

2025-08-31 16:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 16:04

Lietuvos sporto istorijoje įvyko reikšmingas momentas: mūsų šalis pirmą kartą surengė svarbiausią metų olimpinį renginį – UIPM šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionatą. Dėl aukščiausių apdovanojimų Kaune varžėsi apie 200 atletų iš 30–40 šalių, tarp jų – net 13 Lietuvos sportininkų. Savo vizito Kaune metu Tarptautinės šiuolaikinės penkiakovės sąjungos (UIPM) garbės prezidentas Jo Didenybė Monako princas Albertas II išreiškė didelę pagarbą čempionato organizatoriams ir padėkojo Lietuvai už svetingumą.

Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas | Organizatorių nuotr.

Lietuvos sporto istorijoje įvyko reikšmingas momentas: mūsų šalis pirmą kartą surengė svarbiausią metų olimpinį renginį – UIPM šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionatą. Dėl aukščiausių apdovanojimų Kaune varžėsi apie 200 atletų iš 30–40 šalių, tarp jų – net 13 Lietuvos sportininkų. Savo vizito Kaune metu Tarptautinės šiuolaikinės penkiakovės sąjungos (UIPM) garbės prezidentas Jo Didenybė Monako princas Albertas II išreiškė didelę pagarbą čempionato organizatoriams ir padėkojo Lietuvai už svetingumą.

0

Aplankęs varžybas, Jo Didenybė pabrėžė tiek naujojo formato – kliūčių ruožo – sėkmę, tiek Lietuvos gebėjimą užtikrinti aukščiausio lygio renginio organizaciją:

„Manau, kad jūsų šalis, Lietuva, turi puikią sporto kultūrą ir visi čia yra dideli sporto mylėtojai. Visi mėgaujasi įvairiomis varžybomis. Bendrai organizacija, mano manymu, buvo puiki. Visi labai patenkinti. Kalbėjausi su daugybe žmonių ir teisėjų, mačiau laimingus sportininkus. Visi čia vertina svetingumą ir milžiniškas pastangas, įdėtas į šio čempionato organizavimą.“

Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionatas tapo pirmuoju tokio mąsto olimpinės sporto šakos renginiu nepriklausomos Lietuvos istorijoje. „Žalgirio“ arenoje vykusias finalines kovas stebėjo daugiau nei 4000 žiūrovų, o tiesioginių transliacijų bei socialinės medijos statistika dar skaičiuojama. Manoma, kad bendras matomumas sieks 2 mln. peržiūrų.

Jo Didenybė, princas Albertas II, taip pat palankiai įvertino sporto naujovę – jojimo rungties pakeitimą kliūčių ruožu, pavadindamas ją „labai teigiama, nepaprasta permaina“, suteikiančia varžyboms „daugiau jaudulio, įtampos ir patrauklumo sportininkams“.

Kalbėdamas apie ateitį, jis akcentavo šio formato patrauklumą jaunajai kartai: „Šiuolaikinė penkiakovė turėjo prisitaikyti prie pokyčių, kad išliktų patraukli tiek žiūrovams, tiek žiniasklaidai. Manau, kad šis formatas sudomins jaunąją kartą, nes jis greitas, kitoks ir įdomus. Kliūčių ruožas gali tapti dar vienu stipriu traukos centru.“

Ilgametis šiuolaikinės penkiakovės globėjas, Monako princas Albertas II, yra gerai žinomas ir dėl savo veiklos tvarumo srityje. Jo įkurta „Prince Albert II of Monaco Foundation“ remia aplinkosaugines iniciatyvas visame pasaulyje, o Tarptautiniame olimpiniame komitete jis vadovauja Tvarumo ir palikimo komisijai. Todėl princo viešnagė Lietuvoje yra svarbus ženklas ne tik sportui, bet ir mūsų šalies matomumui tarptautinėje tvarumo darbotvarkėje.

