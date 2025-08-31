Dramatiškos Nyderlandų GP lenktynės: „Ferrari“ nesėkmės, Norriso apmaudas ir įspūdingas Hadjaro finišas

Po starto pirmą vietą išlaikė australas Oscaras Piastri („McLaren“). Maxas Verstappenas („Red Bull“) startui vienintelis iš lyderių pasirinko minkštąsias padangas, labai rizikavo ir, vos neišslydęs iš trasos, aplenkė britą Lando Norrisą („McLaren“) bei pakilo į antrą vietą. Prancūzas Isackas Hadjaras („Racing Bulls“) po starto liko 4-as, o monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“) aplenkė britą George‘ą Russellą („Mercedes“) ir važiavo 5-as.
Kaip ir buvo galima tikėtis, M. Verstappeno padangos greitai sudilo ir jau 9-ajame rate olandas užleido antrą vietą L. Norrisui.
23-iajame rate, kai jau buvo pranešta apie lietaus lašus trasoje, savo „Ferrari“ bolidą sudaužė britas Lewisas Hamiltonas. Trasoje pasirodė saugos automobilis, o L. Hamiltono avarija pakenkė jo komandos draugui Ch. Leclercui. L. Hamiltonas avariją padarė iš karto po Ch. Leclerco sustojimo, o saugos automobilio fazės metu stojęs G. Russellas prarado nedaug laiko ir į trasą grįžo prieš Ch. Leclercą – 5-as.
Pasitraukus saugos automobiliui, įvyko avarija tarp Carloso Sainzo („Williams“) ir Liamo Lawsono („Racing Bulls“). Taip jie abu sudaužė savo viltis patekti į taškų zoną. Ispanas po šio incidento varžovą išvadino pusgalviu. Visgi, teisėjai laikėsi kitos nuomonės ir pačiam C. Sainzui skyrė 10 baudos sek.
Vėliau dėl nuolaužų trasoje buvo paskelbta virtualaus saugos automobilio fazė. Vos jai pasibaigus, Ch. Leclercas iš karto atakavo „primigusį“ G. Russellą, neišvengė kontakto su varžovu ir susigrąžino 5-ą vietą. Teisėjai šį epizodą nusprendė nagrinėti po lenktynių. G. Russello bolidas incidento metu buvo pažeistas ir komanda jam liepė praleisti kitą „Mercedes“ pilotą Kimi Antonelli į priekį, nes jis neva turėjo didesnius šansus pavyti Ch. Leclercą.
53-iajame rate Ch. Leclercas reagavo į K. Antonelli sustojimą boksuose ir pats pasuko keistis padangų. Monakietis į trasą grįžo prieš pat italą, o K. Antonelli bandė pasinaudoti tuo, kad Ch. Leclercas turėjo šaltesnes padangas, iš karto atakavo varžovą, su juo susidūrė ir išmušė monakietį iš trasos. Vėl pasirodė saugos automobilis. K. Antonelli bolidas taip rimtai nenukentėjo, bet italas vis tiek dar kartą pasuko į boksus. Teisėjai italui dar skyrė 10 baudos sek.
Kai jau atrodė, kad dramos baigėsi, likus vos 7 ratams iš L. Norriso bolido ėmė sklisti dūmai. Netrukus britas buvo priverstas sustoti ir trauktis iš lenktynių, o trasoje vėl pasirodė saugos automobilis. Tai į antrą vietą leido pakilti M. Verstappenui, o net į trečią – I. Hadjarui.
Lyderių trejetas paskutiniuose ratuose nepasikeitė. Ketvirtas atvažiavo G. Russellas, net iki penktos vietos pakilo tailandietis Alexas Albonas („Williams“), o šeštas finišavęs K. Antonelli dėl gautos baudos nugarmėjo į rikiuotės galą ir nepelnė nė taško. Tai leido į 6-ą vietą pakilti Oliveriui Bearmanui („Haas“), kuris įspūdingai pasirodė nepaisant to, kad startavo iš boksų.
Nyderlandų GP lenktynių rezultatai:
O. Piastri (309 taškai) pilotų įskaitoje gerokai padidino persvarą prieš L. Norrisą (275). Trečias liko M. Verstappenas (205). Konstruktorių įskaitoje „McLaren“ (584) toliau triuškina „Ferrari“ (260) bei „Mercedes“ (248).
Nyderlandų GP lenktynes sekmadienį nuo 22 val. bus galima stebėti per TV6 kanalą.
Kitos sezono lenktynės – Italijos GP – jau rugsėjo 7 d. vyks legendinėje „Monzos“ trasoje.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!