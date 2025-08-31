Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Izraelis – Prancūzija tiesiogiai: stebėkite intriguojančias Europos čempionato rungtynes

2025-08-31 17:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-31 17:00

Sekmadienį tęsiasi Europos krepšinio čempionatas – D grupės rungtynėse susitinka Izraelio ir Prancūzijos krepšininkai.

