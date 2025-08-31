Izraelis – Prancūzija tiesiogiai: stebėkite intriguojančias Europos čempionato rungtynes

Rungtynių startas – 17:55 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV6 ir tv3.lt.
Pirmosiose čempionato rungtynėse Izraelis 83:71 nugalėjo Islandiją, tačiau antrosiose 64:66 paskutinę akimirką krito prieš Lenkiją.
Prancūzija žygiuoja pergalingai: 103:95 nugalėta Slovėnija, 92:64 nupūsta Belgija.
Prancūzų gretose žaidžia ir „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco – gynėjas per 21 minutę renka po 18,5 taško, atlieka po 5,5 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuoja net 26 balų naudingumą.
