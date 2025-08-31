Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Dominavęs Giannis su Graikija nupūtė Sakartvelą

2025-08-31 16:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-31 16:47

Rungtynes prieš Kiprą praleidęs Graikijos rinktinės (3/0) veidas Giannis Antetokounmpo grįžo su trenksmu, o jo vedama komanda Europos čempionato C grupėje 94:53(22:13, 24:16, 23:12, 25:12) nepasigailėjo Sakartvelo (1/2).

G.Antetokounmpo dominavo (FIBA nuotr.)

Rungtynes prieš Kiprą praleidęs Graikijos rinktinės (3/0) veidas Giannis Antetokounmpo grįžo su trenksmu, o jo vedama komanda Europos čempionato C grupėje 94:53(22:13, 24:16, 23:12, 25:12) nepasigailėjo Sakartvelo (1/2).

0

Graikija su šiuo laimėjimu užsitikrino vietą aštuntfinalyje.

Giannio ir Graikijos dominavimas nekėlė abejonių nuo pirmų minučių, o prie Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žvaigždės prisijungė Kostas Mitoglou. Po dviejų kėlinių graikai buvo priekyje 46:29.

Galutinai kartvelus nubloškė trečiojo kėlinio startas, kurį Graikija pradėjo 18:3 ir pradėjo oponentų triuškinimą – 64:32.

Giannis iš viso per 25 minutes surinko 27 taškus (8/10 dvit., 1/1 trit., 8/13 baud.), 8 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir 33 naudingumo balus.

Sakartvelas mače rėmėsi be Gogos Bitadzes, o Tornike Shengelia žaidė vos 4 minutes.

Graikija: Giannis Antetokounmpo 27 (8/10 dvit., 8/13 baud., 8 atk. kam., 33 naud.), Kostas Mitoglou 17 (24 naud.), Tyleris Dorsey 14.

Sakartvelas: Sandro Mamukelashvili 14, Duda Sanadze ir Giorgi Shermadini po 11.

