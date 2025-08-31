Ispanai sutriuškino Kiprą

Sergio Scariolo auklėtiniai visus reikalus išsprendė per pirmąją mačo dalį – vos 17 taškų leidę kipriečiams per du kėlinius įmesti ispanai susikrovė 24 taškų pranašumą (41:17), o antra mačo dalis buvo tik formalumas.
Nugalėtojams Willy Hernangomezas pelnė 19 taškų (8 atk. kam., 25 naud. bal.), Santi Yusta – 12, Mario Saint-Supery (5 rez. perd.) ir Juancho Hernangomezas pridėjo po 9.
Pralaimėjusiems Darralas Willisas įmetė 16 taškų, Antreas Christodoulou – 9, Stefanos Iliadis surinko 7.
That Taronja connection 🪢#EuroBasket x @BaloncestoESP | @valenciabasket pic.twitter.com/7bzDQjZPeX— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
🚨 Parra with the half-court buzzer beater 🤯#EuroBasket x @BaloncestoESP pic.twitter.com/4qTpLHXDqY— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
