  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Ispanai sutriuškino Kiprą

2025-08-31 19:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-31 19:55

Europos čempionato C grupės rungtynėse Ispanijos (2/1) rinktinė 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18) sutriuškino šeimininkę Kipro (0/3) komandą.

W.Hernangomezas buvo sunkiai sulaikomas (FIBA nuotr.)

Europos čempionato C grupės rungtynėse Ispanijos (2/1) rinktinė 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18) sutriuškino šeimininkę Kipro (0/3) komandą.

0

Sergio Scariolo auklėtiniai visus reikalus išsprendė per pirmąją mačo dalį – vos 17 taškų leidę kipriečiams per du kėlinius įmesti ispanai susikrovė 24 taškų pranašumą (41:17), o antra mačo dalis buvo tik formalumas.

Nugalėtojams Willy Hernangomezas pelnė 19 taškų (8 atk. kam., 25 naud. bal.), Santi Yusta – 12, Mario Saint-Supery (5 rez. perd.) ir Juancho Hernangomezas pridėjo po 9.

Pralaimėjusiems Darralas Willisas įmetė 16 taškų, Antreas Christodoulou – 9, Stefanos Iliadis surinko 7.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

