Įvyko Mariaus Jampolskio filmo premjera: tarp svečių – ir Ramūnas Rudokas su žmona

Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Filmo „Paslapties kaina“ premjeros svečiai (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)