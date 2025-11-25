 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Įvyko Mariaus Jampolskio filmo premjera: tarp svečių – ir Ramūnas Rudokas su žmona

2025-11-25 20:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 20:51

Lapkričio 25-ąją kviestinė publika rinkosi į sostinės kino teatrą „Forum cinemas. Vingis“, kur įvyko filmo „Paslapties kaina“ premjera.

Lapkričio 25-ąją kviestinė publika rinkosi į sostinės kino teatrą „Forum cinemas. Vingis", kur įvyko filmo „Paslapties kaina" premjera.

1

Į iškilmingą premjerą atvyko būrys žinomų veidų.

Įvyko Mariaus Jampolskio filmo premjera: tarp susirinkusiųjų -- ir Ramūnas Rudokas su žmona
(91 nuotr.)
(91 nuotr.)
(91 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Įvyko Mariaus Jampolskio filmo premjera: tarp susirinkusiųjų -- ir Ramūnas Rudokas su žmona

Filmo premjera

Filmo režisierius – žinomas dainininkas bei aktorius Marius Jampolskis.

„Paslapties kaina“ – įtemptas psichologinis trileris, sujungiantis siaubo elementus ir širdį draskančią dramą, pasakojantis apie tamsiausias žmogaus paslaptis ir jų griaunamąją galią.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai istorija apie Henriką, sėkmingą verslininką, kurio praeitis slepia siaubingą paslaptį, užgimusią, kai jam teko stoti į akistatą su žiauria gyvenimo realybe: žmonos mirtis, sunki dukros liga ir dramatiškas pasirinkimas – ar išgelbėti vieną gyvybę kitos sąskaita?

Henrikas, chirurgas, priverstas priimti siaubingą sprendimą, kad jo dukra galėtų gyventi. Tačiau, nors ir nutraukus visus ryšius su praeitimi, įkūrus viešbučių verslą, dukrai sukūrus saugų pasaulį, vidinė ramybė Henrikui liko nepasiekiama – persekiojantys nakties košmarai ir gilus kaltės jausmas iš vidaus naikina lėtai, bet užtikrinai.

Kai Henriko dukra – gražuolė Ieva supažindina jį su savo mylimuoju Šarūnu ir jo šeima, ima byrėti ne tik vidinis, bet ir išorinis pasaulis. Šarūno tėtis – Motiejus – žmogus, su kuriuo Henriką sieja siaubinga paslaptis. Tik jie du žino, kad Ieva, kurią dievina Henrikas, gyvena su baisiu praeities šešėliu – jos gyvybę išgelbėjo jos brolio, Aurimo, širdis.

Henrikas vėl atsiduria prieš moralinę dilemą: ar atskleisti tiesą ir rizikuoti prarasti dukros meilę, ar bet kokia kaina išlaikyti paslaptį? Iki tol atrodę idealūs santykiai tarp Henriko, Ievos, Motiejaus ir Šarūno tampa vis labiau įtempti – kiek ilgai galima slėpti tiesą, kai pavojus vis labiau artėja?

„Paslapties kaina“ – įtampos ir emocijų kupinas filmas, atskleidžiantis sudėtingus moralės klausimus ir tėviškos meilės ribas. Ar vienos gyvybės išgelbėjimas kitos sąskaita gali būti pateisinamas? Ką daryti, kai mylimiausias žmogus sužino siaubingą tiesą? Ar atleidimas gali išgydyti pažeistą širdį? Ar tiesos atskleidimas suteikia laisvę, ar palieka tik dar daugiau sunaikintų gyvenimų ir sudaužytų širdžių?

Filmas „Paslapties kaina“ – kelionė per sudėtingus moralinius pasirinkimus ir neišvengiamą atpildą. Gilų kaltės jausmą, neišpažintų nuodėmių naštą, tėviškos meilės šešėlinę pusę,žmogų, kuris atleidžia visiems, tik ne sau ir žinoma apie meilę kuri visada gydo ir gelbėja.

Aktoriai: Vytautas Kaniušonis, Darius Gumauskas, Arnas Ašmonas, Vilija Montrimaitė, Albinas Keleris, Viktorija Steiča, Gabrielė Kuodytė, Sakalas Uždavinys, Arnoldas Eisimantas, Gintarė Šmigelskytė ir kiti.

Į viršų