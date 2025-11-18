Ariana Grande pateko į siaubingą incidentą: apsauga reagavo nedelsiant

Vaizdo įrašuose užfiksuota, kaip Ariana Grande buvo užpulta gerbėjo, žingsniuojant raudonuoju kilimu per naujojo filmo „Wicked: For Good“ premjerą Singapūre.
Plinta vaizdo įrašas
32 metų aktorė ėjo šalia savo kolegės Cynthia Erivo, kuri drąsiai užšoko jai priešais, pamačiusi link jų bėgantį vyrą.
Internete plačiai dalinamasi vaizdo įrašu matyti, kaip vyras šoka link Arianos ir apvynioja ranką jai aplink, kol ji stengiasi ištrūkti „Universal Studios“ teritorijoje.
Apsaugos darbuotojus aplenkusi Cynthia, kuri filme vaidina Elfabą, šoko tarp savo draugės ir vyro, bandydama jį užblokuoti ir, regis, kažką jam šaukdama. Po akimirkos grupė renginio apsaugos darbuotojų jį nutempė šalin, palikdami akivaizdžiai sukrėstą Arianą, kurią ramino draugė Cynthia.
Kaip apibūdino užpuoliką: „Jis vilkėjo baltus marškinėlius ir šortus, turėjo išskirtinius ilgus juodus plaukus su nudažytomis mėlynomis sruogomis.“
Jis buvo greitai atpažintas kaip liūdnai pagarsėjęs Australijos raudonojo kilimo trikdytojas Johnsonas Wenas, internete žinomas kaip Pyjama Man (Pižamų žmogus). Jis yra pasidalinęs vaizdo įrašais, kuriuose panašiu būdu per koncertus yra užpuolęs kitas įžymybes, tokias kaip Katy Perry, The Weeknd ir duetą The Chainsmokers.
Wenas pasidalino akimirkos klipais savo „Instagram Story“, rašydamas: „Brangi Ariana Grande, ačiū, kad leidai man nušokti su Tavimi ant geltonojo kilimo“.
Baisūs vaizdo įrašai, nufilmuoti prieš jam peršokant per užtvarą, kad pasiektų Arianą, rodo, kaip jis sako, kad susitikti su aktore yra jo „svajonė“.
Stovėdamas po Arianos plakatu iš „Wicked“, Wenas sakė: „Jaučiuosi kaip sapne. Tai mano geriausia draugė Ariana Grande ir aš ketinu su ja susitikti. Apie tai svajojau“, – prieš sukikendamas teatrališkai.
Pasibjaurėtinas elgesys
Po šou, Wenas vėliau paskelbė savo „Instagram story“ įraše, kad yra „laisvas“ po to, kai Arianos gerbėjai stebėjo, kaip jį apsauga pargriovė ant žemės.
Įtūžę, jie jam pasakė, kad jis turėtų „gėdytis“ savo „pasibjaurėtino elgesio“.
Jie rašė: „Po visos traumos, kurią Ari patyrė, tai yra neapsakomai nepagarbu. Ne tik jai, bet ir aktorių grupei bei visiems gerbėjams. Tai tiesiog piktina. Turėtum gėdytis“; „Ji buvo išsigandusi“ ir „Tai yra labai pavojinga. Nežinau, kodėl apskritai tai darytum“; „Tai siaubinga, kodėl tu didžiuojiesi tuo, ką darai? Kodėl tai paverti savo turiniu tik dėl dėmesio“ ir „Tai buvo nereikalinga. Tu nesi gerbėjas. Ar tu jau darei tą patį kelioms įžymybėms ir vis dar nesustojai? Nepagarbu ir juokinga, kad taip elgiesi“.
Singapūro premjera yra vienintelė Azijos stotelė filmo tarptautinėje reklaminėje kelionėje, kuri baigiasi Niujorke lapkričio 17 d.
Pagarsėjęs ne kartą
Wenas anksčiau pažadėjo sustabdyti įžymybių asmeninės erdvės pažeidimus, kai jam buvo pareikšti kaltinimai po to, kai jis sutrikdė Katy Perry koncertą Sidnėjuje birželio mėnesį.
Wenui buvo pateikti kaltinimai dėl dviejų nusižengimų – įėjimo į aptvertą žemę ir asmens trukdymo atliekant darbą ar pareigas.
Jam buvo skirtas lygtinis paleidimas už užstatą ir jis birželio 23 d. turėjo pasirodyti Burwoodo vietos teisme.
Wenui taip pat buvo išduotas pranešimas, draudžiantis jam įeiti į Sidnėjaus Olimpinio Parko teritoriją šešis mėnesius.
2020 m. jam buvo skirta 250 dolerių bauda už kabojimą ant pėsčiųjų tilto Brisbene, taip pat $220 bauda už įsiveržimą į aikštę per 2021 m. regbio sąjungos rungtynes.
Savo „Instagram“ biografijoje jis giriasi esąs „labiausiai nekenčiamas trolis“ ir „2023 metų Pasaulio taurės finalo įsiveržėlis į aikštę“.
Jis sakė „9News“ tuo metu, kad tai darė dėl pramogos ir jam patinka adrenalinas, susijęs su įsiveržimu į sceną.
Wenas sakė: „Aš pasakiau „leiskite man pakilti su jumis į sceną“, tada ji [Katy Perry] išsigando, nes suprato, kad aš nesu atlikėjas. Aš ketinau atlikti papildomus „Fortnite“ judesius, bet apsauga atvyko per greitai.“
Wenas, kuris tvirtino, kad nekelia grėsmės, taip pat įsiveržė į renginius Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, FIFA moterų pasaulio taurės varžybose ir vyrų kriketo pasaulio taurės finale Indijoje.
Jis sakė: „Aš tiesiog užlipau ant ten, ir vos tik mane nutempė, aš patekau į daug bėdų“, – sakė apie įsiveržimą Indijoje.
Wenas, kuris yra bedarbis ir, paskutiniais duomenimis, gyveno kuprinių nešiotojų hostelyje, pranešama, yra sukaupęs 20 000 dolerių baudų, teigiama leidinyje.
