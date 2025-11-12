 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žinoma Lietuvos atlikėja įsiamžino su garsenybe Ariana Grande: parodė, kaip ji atrodo be fotošopo

2025-11-12 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 16:55

Dainininkė Paulina Paukštaitytė visai neseniai turėjo neeilinę progą – ji dalyvavo filmo „Wicked“ (liet. „Piktoji“) premjeroje Paryžiuje.

Paulina Paukštaitytė ir Ariana Grande (nuotr. organizatorių ir SCANPIX)

Dainininkė Paulina Paukštaitytė visai neseniai turėjo neeilinę progą – ji dalyvavo filmo „Wicked“ (liet. „Piktoji“) premjeroje Paryžiuje.

REKLAMA
0

Tarp premjeros svečių galima buvo išvysti ir visame pasaulyje populiarią dainininkę Arianą Grande, su kuria ir įsiamžino Paulina.

Paviešino kadrą

P. Paukštaitytė fotografijas iš premjeros paviešino instagrame, o įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Wicked“ premjera Paryžiuje. Džiaugiuosi už galimybę būti labai maža dalimi šio įspūdingo filmo ir įgarsinti Glindą lietuviškai. Su Ariana užaugau, jos muzika mane lydi ir įkvepia iki šiol, dėl to, šią galimybę priėmiau su didžiule atsakomybe. „Wicked“ antroji dalis kinuose nuo lapkričio 21 d.“, – džiaugėsi ji.

REKLAMA
REKLAMA

View this post on Instagram

A post shared by Paulina Paukštaitytė (@paukstaityte)

REKLAMA

Filmas „Piktoji.Antroji dalis“ – jau kinuose nuo lapkričio 21 d.

Vaidina: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Marissa Bode, Ethan Slater, Bowen Yang, Bronwyn James ir kt.

Lietuviškai įgarsina: Paulina Paukštaitytė (Glinda), Monika Marija Paulauskaitė (Elfaba), Vaidotas Baumila (Fijero), Ilona Balsytė (Ponia Moriblė), Jessica Shy (Nasarouz), Darius Meškauskas (Burtininkas), Vaidotas Martinaitis (Dr.Dilamondas), Algirdas Dainavičius (Feldspuras), Vilius Popendikis (Bokas) ir kt.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų