Žinoma Lietuvos atlikėja įsiamžino su garsenybe Ariana Grande: parodė, kaip ji atrodo be fotošopo

Tarp premjeros svečių galima buvo išvysti ir visame pasaulyje populiarią dainininkę Arianą Grande, su kuria ir įsiamžino Paulina.
Paviešino kadrą
P. Paukštaitytė fotografijas iš premjeros paviešino instagrame, o įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Wicked“ premjera Paryžiuje. Džiaugiuosi už galimybę būti labai maža dalimi šio įspūdingo filmo ir įgarsinti Glindą lietuviškai. Su Ariana užaugau, jos muzika mane lydi ir įkvepia iki šiol, dėl to, šią galimybę priėmiau su didžiule atsakomybe. „Wicked“ antroji dalis kinuose nuo lapkričio 21 d.“, – džiaugėsi ji.
Filmas „Piktoji.Antroji dalis“ – jau kinuose nuo lapkričio 21 d.
Vaidina: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Marissa Bode, Ethan Slater, Bowen Yang, Bronwyn James ir kt.
Lietuviškai įgarsina: Paulina Paukštaitytė (Glinda), Monika Marija Paulauskaitė (Elfaba), Vaidotas Baumila (Fijero), Ilona Balsytė (Ponia Moriblė), Jessica Shy (Nasarouz), Darius Meškauskas (Burtininkas), Vaidotas Martinaitis (Dr.Dilamondas), Algirdas Dainavičius (Feldspuras), Vilius Popendikis (Bokas) ir kt.
