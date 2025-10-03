Skaudi netektis sukrėtė princo Williamo ir Kate Middleton šeimą

Tragedija sukrėtė tiek bendruomenę, tiek aukščiausią šalies vadovybę. Savo užuojautą ir paramą išreiškė princas Williamas ir princesė Kate Middleton, karalius Karolis III bei ministras pirmininkas Keiras Starmeris, rašoma mirror.co.uk.
Karališkosios šeimos reakcija
Princas Williamas ir Velso princesė K. Middleton išplatino pareiškimą, kuriame pabrėžė savo solidarumą su nukentėjusiaisiais:
„Mūsų širdys ir mintys šiandien yra su siaubingo išpuolio sinagogoje aukomis bei jų artimaisiais. Ypač skaudu, kad ši tragedija įvyko švenčiausią žydų kalendoriaus dieną, todėl tai dar labiau sukrečia. Esame kartu su visa bendruomene ir reiškiame nuoširdžią padėką gelbėjimo tarnybų darbuotojams, kurie ištiesė pagalbos ranką šioje skaudžioje akimirkoje.“
Karalius Karolis III taip pat kreipėsi į šalį:
„Mes su karaliene buvome giliai sukrėsti ir nuliūdę sužinoję apie siaubingą išpuolį Mančesteryje, ypač tokią svarbią dieną žydų bendruomenei. Mūsų mintys ir maldos su visais, kuriuos palietė ši siaubinga tragedija. Labai vertiname greitą ir pasiaukojantį gelbėjimo tarnybų darbą.“
Kas įvyko Heatono parko sinagogoje?
Liudininkų teigimu, užpuolikas peiliu puolė žmones tiek prie sinagogos, tiek jos viduje, kai bendruomenės nariai minėjo Jom Kipuro – Permaldavimo dienos – šventę.
Mančesterio meras Andy Burnhamas teigė, kad prieš peilio išpuolį į minią buvo nukreiptas automobilis:
„Automobilis buvo nukreiptas į visuomenės narius prie sinagogos, prieš pasirodant pranešimams, kad apsaugininkas buvo užpultas peiliu.“
Įtariamąjį užpuoliką netrukus neutralizavo ginkluoti policijos pareigūnai. Pasak mero, „incidentas, panašu, jau suvaldytas, tačiau įvykio vietoje vis dar vyksta intensyvūs pareigūnų veiksmai“.
Vyriausybės atsakas
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas K. Starmeris, sužinojęs apie išpuolį, nutraukė vizitą Kopenhagoje ir paskelbė, kad vadovaus skubiam „Kobros“ saugumo komiteto posėdžiui Londone:
„Šis užpuolimas yra absoliučiai šokiruojantis. Mano mintys su nukentėjusiaisiais. Grįžtu į Londoną. Kai atvyksiu, pirmininkausiu skubiam Kobros susitikimui.“
K. Starmeris taip pat pabrėžė, kad „visoje šalyje į sinagogas dislokuojamos papildomos policijos pajėgos, ir jie padarys viską, kad mūsų žydų bendruomenė būtų saugi“.
Tarptautinė reakcija
Izraelio ambasada Jungtinėje Karalystėje išreiškė griežtą pasmerkimą:
„Ypač šokiruoja tai, kad toks smurto aktas buvo įvykdytas švenčiausią žydų kalendoriaus dieną, maldos ir bendruomenės namuose – tai pasibjaurėtina ir kelia didelį nerimą.“
