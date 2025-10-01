Artimas princo Williamo bičiulis atskleidė jo ateities planus: štai kas vyksta uždarius duris

Po senelės, karalienės Elžbietos II, mirties 2022 m. rugsėjį, princas Charlesas tapo Jungtinės Karalystės monarchu, o Williamui oficialiai buvo suteiktas Velso princo titulas, rašoma mirror.co.uk.
Nuo tada jis prisiėmė vis svarbesnes konstitucines ir reprezentacines pareigas, atstovauja karaliui valstybinėse ceremonijose bei tarptautiniuose vizituose.
Naujame „Channel 5“ dokumentiniame filme „William and The King: Like Father, Like Son“ jis apibūdinamas kaip tėvo „dešinioji ranka“.
Programoje akcentuojama, kad trijų vaikų tėvas vis dažniau atlieka svarbius diplomatinius vaidmenis.
Jo susitikimai su pasaulio lyderiais, tarp jų Emmanueliu Macronu ir Donaldu Trumpu, sulaukė dėmesio – pastarasis netgi pagyrė Williamo profesionalumą per savo valstybinį vizitą.
Filme pabrėžiama, kad atstovaudamas Didžiajai Britanijai Williamas gali prisidėti prie tvirtų santykių su JAV ateityje.
Ar princas Williamas yra pasirengęs tapti karaliumi?
Karališkosios šeimos komentatorė Afua Hagan teigė, jog princas puikiai suvokia savo pareigą. Anot jos, nesvarbu, kaip pats Williamas vertina Trumpą, svarbiausia yra sukurti įspūdį, kad šis vizitas buvo sėkmingas, o svečias išvyko gerai jausdamasis.
„Vanity Fair“ žurnalistė Kate Nicholl pabrėžė, kad Williamui patikėti tokie atsakingi susitikimai rodo didelį karaliaus Karolio III pasitikėjimą.
„Jis nebūtų leidęs Williamui tvarkyti šių svarbių susitikimų su Trumpu, Macronu ar kitais lyderiais, jei nemanytų, kad jis yra kompetentingas. Williamas įrodė esąs patyręs tarptautinis veikėjas“, – sakė ji.
Nicholl taip pat atskleidė, kad kalbėjosi su vienu karališkosios šeimos padėjėju, kuris Williamą pažįsta dešimtmečius. Anot jo, princas yra pasirengęs užimti sostą, jei tam laikas ateitų anksčiau, nei tikėtasi.
Kalbant apie karališkosios šeimos ateitį valdant Williamui, vis dažniau pabrėžiama jo vizija supaprastinti ir modernizuoti monarchiją. Karališkosios šeimos biografė Ingrid Seward mano, kad bus išsaugotos tradicijos ir iškilmingumas, tačiau Williamas pasirinks modernesnį ir žmonėms artimesnį požiūrį.
Žurnalistas Wesley Kerr, daugelį metų sekantis princo veiklą, pabrėžė, kad Williamas visuomet stengiasi sudaryti sąlygas žmonėms jaustis patogiai ir siekia nuoširdaus bendravimo.
Anot jo, princas savo darbu nori padaryti realų poveikį, o tai rodo, jog būdamas karaliumi jis orientuosis į empatiją ir tikrą ryšį su visuomene.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!