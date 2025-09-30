Atskleidė, kokie yra Kate Middleton ir princo William santykiai: išjungus kameras viskas pasikeičia

William ir Kate kitų metų balandį švęs 15-ąsias vestuvių metines – neabejotinai tai bus ypatinga sukaktis po visų išbandymų ir sunkumų, kuriuos jiems teko patirti.
„Jie linkę švęsti kukliai, tačiau manęs visai nenustebintų, jei jie nuspręstų ypatingai pažymėti 15 metų kartu,“ – sako karališkosios šeimos komentatorė Katie Nicholl. – „Jie tiek daug išgyveno, o kiekvieni metai Kate bus dar vieni metai be vėžio – tai tikrai verta paminėti.“
Nors jų patirti iššūkiai galėjo palaužti bet kurią porą, regis, jiems tai padarė priešingą poveikį:
„Buvau su jais daug kartų, ir kai užgęsta kameros, dažnai galima pamatyti, kaip Kate apkabina William per juosmenį, o jis padeda ranką ant jos nugaros,“ – pasakoja Katie, parašiusi biografiją Kate: The Future Queen. – „Tarp jų juntamas gražus artumas – jei santuokos pradžioje jie atrodė drovūs dėl viešų prisilietimų, dabar jie kur kas labiau pasitikintys savimi.“
Bendras humoro jausmas ir romantiški pasimatymai
Karališkosios šeimos autorius Christopher Andersen, išleidęs 2022 m. knygą The King, sako, kad bendras „išdykęs“ humoro jausmas buvo viena svarbiausių jų ryšio priežasčių. Nors, anot jo, dabar dėl vaikų jie priversti jį kiek prislopinti, „jie vis dar moka vienas kitą prajuokinti iki ašarų.“
Pats William per jų 2010 m. sužadėtuvių interviu atskleidė: „Mes esame paprasti. Dažnai pasišaipome vienas iš kito, ji turi daug įpročių, kurie mane juokina, ir aš ją dėl to pašiepiu.“
Nors, auginant tris gyvybingus vaikus, romantikos akimirkų dabar mažiau, pora vis dar stengiasi rasti laiko tik sau. Balandį, po oficialaus vizito Isle of Mull, sutapusio su jų 14-osiomis vestuvių metinėmis, jie keltu nuplaukė į Iona trumpam poilsiui. Vietoje prabangaus viešbučio pasirinko nuošalią užmiesčio sodybą su savitarnu. Jie netgi pasidalijo „Instagram“ nuotrauka, kurioje glaudžiasi vienas prie kito.
Anmer Hall rezidencijoje Norfolk’e jie, kaip sakoma, neretai slapta išsiruošia į jaukius pasimatymus vietos baruose, kur vietiniai juos palieka ramybėje. Vis dėlto, kaip ir bet kuri pora, jie neišvengia smulkių nesutarimų.
„Jie kartu beveik ketvirtį amžiaus. Žinoma, pasitaiko nesklandumų,“ – sako Katie.
Stiprus ryšys
Jie susituokė 2011 m. balandžio 29 d. Westminster Abbey – abu švytėjo laime prieš milijonų televizijos žiūrovų akis. Vėliau jie susilaukė trijų vaikų ir pakilo karališkosios šeimos hierarchijoje – po Queen Elizabeth II mirties 2022 m. rugsėjį jie paveldėjo Prince ir Princess of Wales titulus.
„Manau, jie dabar stipresni, artimesni ir labiau kontroliuojantys situaciją nei bet kada anksčiau,“ – teigia karališkosios šeimos autorius Duncan Larcombe.
„Žinoma, buvo pakilimų ir nuosmukių, bet jie tikrai skraido aukštai. Nėra lengva būti karališkosios šeimos nariu, tačiau kaip pora jie atrodo kuo tvirčiausi.“
Jų meilė brendo ilgai – nuo pirmojo susitikimo 2001 m. iki vestuvių praėjo dešimtmetis.
„Kai jie pradėjo draugauti universitete St Andrews, Williamui buvo suteikta visiška medijų ramybė – tai leido jam gyventi gana normalų gyvenimą,“ – aiškina Duncan. – „Tai padėjo sukurti tvirtus pamatus, ko dažnai trūko kitoms karališkoms santuokoms.“
Aistringa trauka ir konfliktai
Fizinis potraukis taip pat išliko nuoseklus – tą vakarą, kai William pamatė būsimą žmoną podiume su permatoma suknele studentų mados šou, jis garsiai draugams pasakė: „Wow, Kate’s hot!“.
Vėliau kūno kalbos ekspertai dažnai pastebėjo jų chemiją – Kate ne kartą sulaužė protokolą viešai patapšnodama William per užpakalį.
Karališkosios šeimos rašytojas Tom Quinn, knygos Gilded Youth: An Intimate History Of Growing Up In The Royal Family autorius, teigė, kad pora kartais ginčijasi audringai, bet nesantaiką išsprendžia savotiškai:
„William ir Kate svaidosi pagalvėmis. Tai visada lieka suvaldyta, nesitęsia toliau.“
Paskutinį žodį taria Kate
Viena naujausių diskusijų tema – Prince George mokykla. Dabar jis baigia paskutinius metus Lambrook School Berkšyre, o, pasak šaltinių, Kate nenori, kad jis lankytų Eton kaip William ir Harry – ji mieliau norėtų, kad sūnus patirtų ramesnę atmosferą Marlborough College, kur ji pati mokėsi:
„Jei Kate labai norės, kad George eitų į Marlborough, greičiausiai taip ir bus,“ – sako Duncan. – „Tokia jų dinamika – ji atrodo pagrindinė mama.“
Vis dėlto, jei Kate sutiktų, jog tradicinis Eton tinkamesnis, tam būtų privalumų.
„Eton yra netoli jų Adelaide Cottage namų, todėl jie galėtų dažnai matytis su George. Tai gali tapti pirmuoju pasirinkimu,“ – pažymi Duncan.
Kad ir koks bus sprendimas, Katie įsitikinusi, jog jis bus itin apgalvotas.
„Jie abu stiprios, turinčios nuomonę asmenybės, bet manau, kad visada pasieks kompromisą dėl George ateities,“ – sako jis. – „Jie išrinks tai, kas jam geriausia – jie komanda, ir taip visada dirba.“
Žinoma, paauglių auklėjimas ateityje atneš daugiau iššūkių. „Jie susidurs su tomis pačiomis problemomis, kaip ir visi tėvai,“ – sako Duncan. – „Bus įvairių kliūčių, bet šiuo metu jų gyvenimas atrodo tikrai labai geras.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!