TV3 naujienos > Žmonės

Italijoje – prabangios „Formulės 1“ žvaigždės brolio vestuvės: vaizdai užburia

2025-09-24 18:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Praėjusį savaitgalį Italijoje susituokė „Formulės 1“ žvaigždės Charleso Leclerco brolis Lorenzo Leclercas ir jo išrinktoji Charlotte di Pietro. Pora žiedus sumainė saulėtoje Apulijoje, Lečėje, Šventosios Kryžiaus bazilikoje, o vestuvių šventė priminė tikrą pasaką.

0

Charlotte ir Lorenzo susipažino Madride, kai jaunoji studijavo odontologiją, o Lorenzo čia lankėsi savaitgaliui. Pirmasis pasimatymas įvyko restorane Tatel, pranešė Vogue Australia.

„Pavėlavau 45 minutes, bet jis kantriai laukė su espresso martini. Nuo pirmos akimirkos kalbėjomės be sustojimo – iškart pajutome ypatingą ryšį“, – prisiminė nuotaka.

Nuo tada pora kas savaitę susitikdavo Madride, Monake ar kituose romantiškuose miestuose, kol galiausiai Charlotte persikėlė į Monaką.

Piršlybos įvyko vienoje romantiškiausių vietų – „Hotel Splendido“ Portofine.

„Ant terasos, apsuptos gėlių ir žvakių, jis atsiklaupė ant vieno kelio ir paprašė mano rankos. Tai buvo gražiausia mano gyvenimo akimirka“, – sakė Charlotte.

Princesiška suknelė ir rafinuotos detalės

Charlotte pasirinko Atelier Emé kurtą suknelę iš dramblio kaulo nėrinių, su subtilia permatoma iškirpte ir ilgu, penkių metrų šydu. Derinį papildė Gianvito Rossi bateliai, siuvinėti gėlėmis, o puokštę sudarė kalijos, amarantas, pakalnutės ir netikėtas anturio akcentas.

Lorenzo ceremonijai vilkėjo klasikinį tamsiai mėlyną trijų dalių kostiumą, o šventei – pagal užsakymą siūtą „Dolce & Gabbana Alta Sartoria“ smokingą.

Priėmimas vyko XIX a. rezidencijoje Palazzo Tamborino Cezzi, kur salė buvo paversta užburto sodo erdve. Ant stalų puošybai naudoti vaisiai – nuo vynuogių ir figų iki žaliųjų slyvų ir melionų.

Vėliau nuotaka pasipuošė dar dviem suknelėmis – viena, išsiuvinėta tūkstančiais karoliukų, skirta torto pjaustymui, o trumpa, žėrinti Clio Peppiatt suknelė tiko vakarėliui iki paryčių.

