Dainininkas Sasha Song parodė viešumoje retai matomą mamą: proga – ypatinga

Savo socialinio tinklo Facebook paskyroje atlikėjas pasidalijo nuotaikingu įrašu, kuriame su mama šoka pagal jo naujos dainos ritmą.
Facebook jis rašė: „Mama, ačiū tau už viską! Tu esi nuostabi!“
Sulaukė gerbėjų reakcijos
Įkeltas vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 8 tūkst. patiktukų bei daugiau nei 300 komentarų. Sasha Song gerbėjai negailėjo gražių žodžių:
„Kaip nuostabiai jaunatviškai atrodote! Linkėjimai abiems“, – rašė viena internautė.
„Mama džiaugiasi, kad Jūs po visų nesėkmių ir nuopolių... vėl tapote tuo, kuo buvote... ir gal geresniu!“, – pastebėjo kita.
„Jūsų mama nuostabi, jaučiu jai pagarbą. Šilčiausi linkėjimai, džiaugiuosi, kad laimingi“, – negailėjo komentatorė.
