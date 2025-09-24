Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Žmonės

Dainininkas Sasha Song parodė viešumoje retai matomą mamą: proga – ypatinga

2025-09-24 18:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 18:00

Dainininkas Sasha Song neseniai išleido naują dainą pavadinimu „Muzika negroja“. Šia proga jis pasidalijo vaizdo įrašu su retai viešumoje matoma mama.

Sasha Song / Asmeninio albumo nuotr.
6

Dainininkas Sasha Song neseniai išleido naują dainą pavadinimu „Muzika negroja“. Šia proga jis pasidalijo vaizdo įrašu su retai viešumoje matoma mama.

1

Savo socialinio tinklo Facebook paskyroje atlikėjas pasidalijo nuotaikingu įrašu, kuriame su mama šoka pagal jo naujos dainos ritmą.

Sasha Song
FOTOGALERIJA. Sasha Song

Facebook jis rašė: „Mama, ačiū tau už viską! Tu esi nuostabi!“

Sulaukė gerbėjų reakcijos

Įkeltas vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 8 tūkst. patiktukų bei daugiau nei 300 komentarų. Sasha Song gerbėjai negailėjo gražių žodžių:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kaip nuostabiai jaunatviškai atrodote! Linkėjimai abiems“, – rašė viena internautė.

„Mama džiaugiasi, kad Jūs po visų nesėkmių ir nuopolių... vėl tapote tuo, kuo buvote... ir gal geresniu!“, – pastebėjo kita.

„Jūsų mama nuostabi, jaučiu jai pagarbą. Šilčiausi linkėjimai, džiaugiuosi, kad laimingi“, – negailėjo komentatorė.

 

