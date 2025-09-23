Veronika Montvydienė – atvirame interviu: apie pokyčius, naują verslą ir vaikus

Paklausta apie sprendimą skirtis, Veronika sakė nesistengianti jo perdėtai analizuoti:
„Tiesą pasakius, aš nelabai vertinu ir nelabai gilinuosi. Aš einu toliau, labiau analizuoju save ir tai, ko aš noriu, kuo noriu būti ir su kuo, kas man tinka dabar, žmogui, kuris susiformavo per 40 metų ir dabar.“
Nenorėtų tęsti santykių, kurie jau yra pasmerkti
Ji pabrėžė, kad tęsti santykius, kurie jau yra pasmerkti, nenorėtų:
„Tiesiog pritempinėti dalykus galima, bet man gaila. Gyvenimas yra trumpas ir užsiimti laiko tempimu – man gaila.“ Veronika taip pat kalbėjo apie darbą kartu poroje ir pripažino, kad tai – itin didelis iššūkis: „Tai yra be proto didelis iššūkis.
Aš tikrai nerekomenduočiau, bet yra žmonių, kurie labai su tuo susitvarko. Čia reikia tokio lygio sąmoningumo, kultūros ir pagarbos vienas kitam.“
Ji pasidalino mintimis apie viešumą ir žinomumą:
„Visi viešumo objektą bando įrodyti kaip negatyvų, sunkų – aš manau, kad mums viešumas procento pridėjo, kad susitvarkytumėm viską gražiai. (…)
Pats įvaizdis ir reputacija nebuvo daromi per asmeninius santykius, šeimą. (…) Nuo paauglystės turiu išaugintą savivertę ir labai mažai kas gali mane paliesti.“
Vaikų reakcija į viešus pokyčius
Kalbėdama apie vaikų auklėjimą, Veronika pabrėžė, kad jos buvimas su vaikais buvo sąmoningas sprendimas:
„Mano buvimas su vaikais ir jų priežiūra buvo mano sąmoningas sprendimas. Tai nebuvo kažkokia auka. Aš esu labai laiminga ir patenkinta, kitaip auginti vaikų ir negalėčiau, ir nenorėčiau.“
Ji taip pat dalinosi, kaip vaikai reagavo į viešus pokyčius:
„Jiems labiausiai pasijautė viešumas, (…) Aš visada pasakau jiems kaip yra, niekada nemokau meluoti, man nebaisu jiems pasisakyti apie save.“
Visą pokalbį su Veronika Montvydiene galite rasti YouTube:
