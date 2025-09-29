Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Karalius uždraudė 2 žmonėms atvykti į Kalėdų šventę: tai ne Markle ir princas Harry

2025-09-29 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 13:20

Princas Andrew ir Sarah Ferguson po žinių apie kunigaikštienės laiškus žymiam pedofilui Jeffrey Epsteinui nėra pageidaujami karališkosiose Kalėdose.

Karališkoji šeima (nuotr. SCANPIX)
6

Princas Andrew ir Sarah Ferguson po žinių apie kunigaikštienės laiškus žymiam pedofilui Jeffrey Epsteinui nėra pageidaujami karališkosiose Kalėdose.

REKLAMA
0

Šaltiniai teigia, kad princas Andrew ir Sarah Ferguson buvo informuoti: jie nėra laukiami karališkosios šeimos Kalėdų šventėse dėl atsinaujinusio skandalo, susijusio su pedofilu finansininku Jeffrey Epsteinu, rašoma dailymail.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princas Andrew ir Sarah Ferguson
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Andrew ir Sarah Ferguson

Karaliaus sprendimas

76-erių karalius Karolis III, pasak „Mail on Sunday“, nusprendė atsiriboti nuo princo Andrew ir Sarah Ferguson, kai paaiškėjo, kad Fergie Epsteinui parašė laišką, atsiprašydama už viešą atsisakymą pripažinti šį milijardierių.

REKLAMA
REKLAMA

Nors Adnrew ir Sarah nuo 1996 m. yra išsiskyrę, jie vis dar gyvena kartu Royal Lodge Vindzore. Šaltinių teigimu, jiems nurodyta, kad ir ateityje jie nebus kviečiami į šeimos šventes.

REKLAMA

Laiškas Epsteinui

Skandalą sukėlė tai, kad vos po kelių savaičių, kai viešai nutraukė ryšius su Epsteinu, Ferguson jam parašė šiltą žinutę, kurioje vadino jį „ištikimu, dosniu ir puikiu draugu“.

Ji taip pat pripažino, kad atsiribojo tik tam, kad apsaugotų savo reputaciją kaip vaikų knygų autorė.

Hercogienė „nuoširdžiai atsiprašė“ Epstein už tai, kad jį nuvylė, ir tikino buvusi priversta kalbėti viešai.

REKLAMA
REKLAMA

Jos aplinkos žmonės teigia, kad ji dabar yra „sugniuždyta“ ir ketina pasiaiškinti apie situaciją šeimai.

Šeimos reakcija

Šaltiniai „The Sunday Times“ sako, kad Karolis III norėtų, jog Andrew ir Fergie dalyvautų šeimos renginiuose diskretiškai, naudodamiesi galiniais įėjimais.

Visgi Velso princas Williamas, kaip teigiama, savo dėdę laiko „rizika“ ir „grėsme“ monarchijai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prieš kelias savaites Andrew ir Fergie dar dalyvavo Kento hercogienės laidotuvėse Vestminsterio katedroje. Ten Andrew buvo matytas besijuokiantis ir mėginęs kalbėtis su Williamu, tačiau šis ignoravo dėdę.

Beatrice ir karališkosios pareigos

Tuo tarpu princesė Beatrice, vyresnioji Andrew ir Fergie dukra, esą „prarado viltį“ kada nors tapti oficialiai dirbančia karališkosios šeimos nare dėl tėvų skandalų.

REKLAMA

Karalius Karolis III buvo sužavėtas jos elegancijos ir atsidavimo, tačiau, pasak rūmų šaltinių, jo griežta pozicija prieš šiuos šeimos narius reiškia, kad Beatrice niekada negaus savo pareigų.

Vis dėlto jos aplinka pabrėžia, kad ji „niekada nepadarė nė vienos klaidos“ ir neturėtų būti baudžiama už tėvo nuodėmes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų