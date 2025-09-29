Karalius uždraudė 2 žmonėms atvykti į Kalėdų šventę: tai ne Markle ir princas Harry

Šaltiniai teigia, kad princas Andrew ir Sarah Ferguson buvo informuoti: jie nėra laukiami karališkosios šeimos Kalėdų šventėse dėl atsinaujinusio skandalo, susijusio su pedofilu finansininku Jeffrey Epsteinu, rašoma dailymail.co.uk.
Karaliaus sprendimas
76-erių karalius Karolis III, pasak „Mail on Sunday“, nusprendė atsiriboti nuo princo Andrew ir Sarah Ferguson, kai paaiškėjo, kad Fergie Epsteinui parašė laišką, atsiprašydama už viešą atsisakymą pripažinti šį milijardierių.
Nors Adnrew ir Sarah nuo 1996 m. yra išsiskyrę, jie vis dar gyvena kartu Royal Lodge Vindzore. Šaltinių teigimu, jiems nurodyta, kad ir ateityje jie nebus kviečiami į šeimos šventes.
Laiškas Epsteinui
Skandalą sukėlė tai, kad vos po kelių savaičių, kai viešai nutraukė ryšius su Epsteinu, Ferguson jam parašė šiltą žinutę, kurioje vadino jį „ištikimu, dosniu ir puikiu draugu“.
Ji taip pat pripažino, kad atsiribojo tik tam, kad apsaugotų savo reputaciją kaip vaikų knygų autorė.
Hercogienė „nuoširdžiai atsiprašė“ Epstein už tai, kad jį nuvylė, ir tikino buvusi priversta kalbėti viešai.
Jos aplinkos žmonės teigia, kad ji dabar yra „sugniuždyta“ ir ketina pasiaiškinti apie situaciją šeimai.
Šeimos reakcija
Šaltiniai „The Sunday Times“ sako, kad Karolis III norėtų, jog Andrew ir Fergie dalyvautų šeimos renginiuose diskretiškai, naudodamiesi galiniais įėjimais.
Visgi Velso princas Williamas, kaip teigiama, savo dėdę laiko „rizika“ ir „grėsme“ monarchijai.
Prieš kelias savaites Andrew ir Fergie dar dalyvavo Kento hercogienės laidotuvėse Vestminsterio katedroje. Ten Andrew buvo matytas besijuokiantis ir mėginęs kalbėtis su Williamu, tačiau šis ignoravo dėdę.
Beatrice ir karališkosios pareigos
Tuo tarpu princesė Beatrice, vyresnioji Andrew ir Fergie dukra, esą „prarado viltį“ kada nors tapti oficialiai dirbančia karališkosios šeimos nare dėl tėvų skandalų.
Karalius Karolis III buvo sužavėtas jos elegancijos ir atsidavimo, tačiau, pasak rūmų šaltinių, jo griežta pozicija prieš šiuos šeimos narius reiškia, kad Beatrice niekada negaus savo pareigų.
Vis dėlto jos aplinka pabrėžia, kad ji „niekada nepadarė nė vienos klaidos“ ir neturėtų būti baudžiama už tėvo nuodėmes.
