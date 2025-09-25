Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Meghan Markle sūnus uždavė 1 neįprastą klausimą: internautai liko priblokšti

2025-09-25 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 10:20

Meghan Markle kritikuojama po to, kai prisipažino, kad princas Archie jai uždavė „keistą“ klausimą.

Princas Harry, Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
5

Meghan Markle kritikuojama po to, kai prisipažino, kad princas Archie jai uždavė „keistą“ klausimą.

0

Karališkosios šeimos gerbėjai liko sutrikę, kai Sasekso hercogienė atvirai pajuokavo, kad jos šešerių metų sūnus nežino, kada yra jo gimtadienis.

Meghan Markle ir princas Harry renginyje
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Meghan Markle ir princas Harry renginyje

Meghan Markle sukėlė sumaištį

Meghan Markle sukėlė karališkųjų gerbėjų sumišimą, atskleidusi, kad princas Archie nežino, kada yra jo gimtadienis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sasekso hercogienė padarė neįprastą prisipažinimą per pasirodymą naujame dokumentiniame filme „Laimingiausia istorija žemėje: Disneilendui 70 metų“, kuriame Saseksai aptarė savo neseną kelionę į pramogų parką, kur buvo švenčiamas Lilibet ketvirtasis gimtadienis.

Princas Harry ir Meghan prisiminė nuostabų laiką, praleistą parke, kur Archie ir Lili susitiko su princese Elsa iš filmo „Ledo šalis“ ir kartu važinėjosi atrakcionais. Mažoji Lilibet taip pat gavo tortą, kuris buvo pagamintas laikantis „Mažosios undinėlės“ motyvų, ant kurio jos vardas buvo parašytas rožine glazūra.

Laidoje Meghan paaiškino, kad jie praleido tokį puikų laiką, jog po jų įspūdingos kelionės sūnus Archie paklausė jos: „Kada mano gimtadienis?“

Hercogienė sakė: „Mums buvo malonu prisiminti savo vaikystę ir stebėti, kaip ji atsispindi mūsų dukters gimtadienyje, o Archie paklausė: „Kada mano gimtadienis?“.“

Internautai liko priblokšti

Šie komentarai sukėlė sumaištį internete, nes daugelį nustebino tai, kad šešerių metų Archie, kaip atrodė iš Meghan žodžių, vis dar nežino savo gimtadienio datos.

Ne vienas pastebėjo, kad berniukas, gyvenantis su tėvais Montecito mieste Kalifornijoje, savo gimtadienį šventė vos prieš mėnesį.

Vienas karališkosios šeimos gerbėjas socialiniuose tinkluose parašė: „Šešiametis, kuris nežino savo gimtadienio datos... Mūsų trejų metų dukra žino savo!“

Kitas klausė: „Ar normalu, kad šešerių metų vaikas nežino, kada yra jo gimtadienis? Ypač jei jis buvo praėjusį mėnesį?“

Dar kitas rašė: „Šešiametis turėtų žinoti, kada yra jo gimtadienis. Jie turėtų tai išmokti dar prieš sulaukdami šešerių, kaip ir savo adresą, pavardę, tėvų vardus ir panašiai.“

Vis dėlto atsirado ir ginančiųjų Meghan bei Archie. Jie nurodė, kad berniukas galbūt tiesiog norėjo sužinoti, kiek laiko liko iki jo kito gimtadienio, ypač po linksmybių Lili šventėje.

„Manau, jis klausė, kiek laiko liko iki jo gimtadienio, o ne kokia yra tiksli data“, – komentavo vienas „X“ vartotojas.

Kitoje dokumentinio filmo dalyje princas Harry šiltai kalbėjo apie jų laiką Disneilende, sakydamas:

„Buvo nuostabu matyti, kaip vaikai pasineria į šias patirtis, neturėdami jokios idėjos, į ką jie įsivelia. Tai vėl pažadina tavyje vaiką.“

