  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Meghan Markle sulaukė naujo skaudaus smūgio – to iš šio žmogaus nesitikėjo

2025-09-23 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 19:40

Meghan Markle buvusi artimiausia draugė Jessica Mulroney, kadaise laikyta viena iš svarbiausių jos paslapčių sergėtojų, vėl atsidūrė dėmesio centre. Skelbiama, kad stilistė svarsto galimybę išleisti atvirą knygą apie savo santykius su Sasekso hercogiene.

Meghan Markle, Jessica Mulroney (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
28

Meghan Markle buvusi artimiausia draugė Jessica Mulroney, kadaise laikyta viena iš svarbiausių jos paslapčių sergėtojų, vėl atsidūrė dėmesio centre. Skelbiama, kad stilistė svarsto galimybę išleisti atvirą knygą apie savo santykius su Sasekso hercogiene.

0

Kanados stilistė J. Mulroney ir M. Markle draugystę nutraukė 2020 m., kai J. Mulroney atsidūrė „white privilege“ skandalo epicentre. Konfliktas su tinklaraštininke Sasha Exeter jai kainavo televizijos karjerą, o vyras Benas Mulroney netgi pasitraukė iš laidų vedėjo darbo, kad padėtų žmonai. Tuo metu Meghan, kaip teigiama, atsiribojo nuo draugės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princas Harry ir Meghan Markle
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Harry ir Meghan Markle

Gandai apie memuarus

Praėjusią savaitę JAV pasirodė gandai, jog J. Mulroney leidyklos vilioja milijono dolerių avansu, kad ji parašytų atvirą knygą apie savo draugystę su hercogiene.

„Ji žino, kur palaidoti kūnai. Meghan turėtų nerimauti“, – sako „Daily Mail“ cituojamas šaltinis.

Vis dėlto pati J. Mulroney šią informaciją neigia.

„Tikrai ne“, – į klausimą apie memuarus atsakė stilistė.

Tačiau, anot artimųjų, nuoskaudos dėl 2020-ųjų skandalo tebėra.

Draugystė, trukusi metus

J. Mulroney ir M. Markle susipažino Kanadoje, kai Meghan filmavosi seriale „Kostiumuotieji“. Stilistė ją supažindino su Toronto socialiniu gyvenimu, tapo artimiausia bičiule ir patikėtine. Jų draugystė tęsėsi ir tuomet, kai Meghan užmezgė santykius su princu Harry – Jessica buvo pirmoji, kuriai hercogienė paskambino iš Kensingtono rūmų gavusi pasiūlymą tekėti.

2018 m. J. Mulroney vaikai netgi dalyvavo karališkose vestuvėse kaip jaunieji palydovai. Tačiau vos po dvejų metų draugystė nutrūko.

Artimųjų teigimu, J. Mulroney ilgą laiką tylėjo, bet dabar gali norėti „atsikovoti savo balsą“. Esą ji turi įrodymų, kurie leistų paneigti apie ją sklandančias istorijas – nuo kaltinimų dėl privilegijų iki gandų apie princesės Charlotte suknelės matavimosi incidentą prieš Meghan ir Harry vestuves.

„Tai būtų galimybė papasakoti, kas iš tiesų vyko, ir sustabdyti melagingas interpretacijas“, – sako šaltinis.

Kai 2020 m. skandalas kilo, buvo skelbiama, kad Meghan sukrėsta savo draugės elgesio. Nors ji tvirtino, jog Jessica nėra rasistė, tačiau jos grasinimai atrodė „nepritaikyti laikmečiui ir skaudinantys“. Dėl to hercogienė nusprendė atsiriboti.

