Princas Harry ir Meghan Markle pasirodė ant scenos: tam buvo svarbi priežastis

Tai jau treti metai iš eilės, kai Sasekso hercogas dalyvauja šiame renginyje ir sako kalbą. Šįkart, rugsėjo 20 d., jį lydėjo žmona. Vakaro programoje pasirodė Trisha Yearwood, grupės Good Charlotte, The Fray ir kiti atlikėjai, rašo people.com.
Meghan vilkėjo tamsiai mėlyną, be rankovių marškininę suknelę, prie kurios derino smėlio spalvos aukštakulnius. Harry pasirinko tamsų švarką, marškinius ir kelnes.
Tai pirmasis viešas poros pasirodymas kartu, po susitikimo su Karoliu III
Šis pasirodymas tapo pirmuoju viešu jųdviejų renginiu po princo Harry susitikimo Londone su tėvu, karaliumi Charlesu, kur jie praleido laiką privačiame pokalbyje dviese. Koncerto metu Sasekso hercogienė trumpai prisijungė prie vyro scenoje, apkabino jį ir stebėjo iš šono, kai Harry įteikė apdovanojimą Santa Barbaros apygardos gaisrų vadui Markui Hartwigui. Pernai jis pagerbė šios apygardos oro pajėgų pilotą Loreną Courtney.
Princas Harry – buvęs sraigtasparnių pilotas, daugiau nei dešimtmetį tarnavęs Didžiosios Britanijos kariuomenėje. Jis atliko mokomuosius skrydžius JAV, Jungtinėje Karalystėje ir Australijoje bei dalyvavo kovinėse misijose Afganistane.
Šį mėnesį hercogas grįžo į Kaliforniją po kelionės į Jungtinę Karalystę ir Ukrainą. Savo gimtinėje jis dalyvavo keliuose labdaros renginiuose bei pirmą kartą per 19 mėnesių susitiko su tėvu. Vėliau išvyko į Kyjivą, kur susitiko su sužeistais, sergančiais ir kovinių traumų patyrusiais kariais, tęsiantis daugiau nei trejus metus trunkančiam karui.
