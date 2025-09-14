Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Uždraudus Markle artintis prie karalienės princas Harry rėžė 7 žodžius: štai ką pasakė

2025-09-14 15:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-14 15:30

Rugsėjo 8-oji karališkajai šeimai buvo emociškai sunki diena – sukako treji metai nuo karalienės Elžbietos II mirties. Jos kapą aplankė ir tuo metu Jungtinėje Karalystėje lankęsis princas Harry, kuris jos mirties dieną atsisveikinti su močiute vyko vienas, be savo žmonos Meghan Markle. Kaip teigiama, tėvas jai uždraudė vykti į Balmoralą, į ką jis atsakė aštriai – štai kokius žodžius ištarė.

Meghan Markle, karalienė Elžbieta II (nuotr. SCANPIX)
131

Rugsėjo 8-oji karališkajai šeimai buvo emociškai sunki diena – sukako treji metai nuo karalienės Elžbietos II mirties. Jos kapą aplankė ir tuo metu Jungtinėje Karalystėje lankęsis princas Harry, kuris jos mirties dieną atsisveikinti su močiute vyko vienas, be savo žmonos Meghan Markle. Kaip teigiama, tėvas jai uždraudė vykti į Balmoralą, į ką jis atsakė aštriai – štai kokius žodžius ištarė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors jų santykiai nebuvo tobuli, bet artimi, tačiau mirties dieną karaliaus poelgis princą taip įsiutino, kad jis išrėžė aštrų atsakymą – paaiškėjo, ką princas pasakė tėvui uždraudus Meghan Markle atvykti į Balmoralą, rašo mirror.co.uk.

Atsisveikinimas su karaliene Elžbieta II
(131 nuotr.)
(131 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su karaliene Elžbieta II

Markle uždraudus artintis prie karalienės – aštrus Harry atsakymas tėvui

Sasekso hercogas, kuriam dabar 40 metų, savo 2023 m. išleistuose memuaruose „Atsarginis“ užsiminė, kad jos mirties diena buvo slegianti dėl daugelio priežasčių.

Harry ir jo žmona M. Markle tuo metu buvo Jungtinėje Karalystėje, kai mirė velionė monarchė, todėl princas galėjo nuskristi į Škotiją, kur lemtingą rugsėjo 8-ąją ir buvo Elžbieta II. Tačiau Harry nespėjo pasiekti Balmoralo pilies, kad atsisveikintų su savo močiute.

Be to, manoma, kad prieš tai jis turėjo įtemptą pokalbį su savo tėvu karaliumi Karoliu III – tuomet dar Velso princu Čarlzu – apie Meghan.

Memuaruose Harry rašė, kad apie močiutės mirtį sužinojo, kai jo lėktuvas nusileido Škotijoje, jau buvo praėję maždaug trys valandos po jos mirties.

Jis taip pat prisiminė, kad tėvas jam patarė nesivežti Meghan į Balmoralo pilį, o tai, kaip pranešama, labai supykdė princą Harry.

Savo knygoje Harry teigė, jog į tai tėvui atsakė aštriai ir ištarė septynis žodžius: „Niekada nekalbėk apie mano žmoną tokiu tonu.“

Nėra tiksliai žinoma, kas buvo pasakyta telefono skambučio metu, nes karalius niekada viešai apie tai nekalbėjo.

Nors Meghan tą dieną kartu su vyru į Balmoralą neskrido, ji dalyvavo laidotuvių ceremonijoje kartu su kitais Karališkosios šeimos nariais.

Tai buvo paskutinis jos viešas pasirodymas Jungtinėje Karalystėje ir manoma, kad nuo tada kunigaikštienė nebėra nė karto lankiusis savo vyro gimtinėje.

Vietoje to Meghan pasilieka šeimos namuose Montecite, Kalifornijoje, kai jos vyras lankosi Jungtinėje Karalystėje.

Karolis III ir pricas Harry (nuotr. SCANPIX)
Iš princo Harry – netikėtas ėjimas: šeima to nesitikėjo

