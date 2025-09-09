Paaiškėjo, ar princas Williamas susitiks su broliu princu Harry

Nors Harry gali susitikti su tėvu, karaliumi Karoliu III, karališkosios šeimos ekspertai atskleidė „tvirtą“ priežastį, kodėl būsimasis karalius nesiruošia matytis su savo broliu.
Princas Williamas atsisako matytis Harry
„Williamas mano, kad Harry nuolat renkasi viešumą, o ne privačius sprendimus, ir kad karališkoji šeima negali nuolat būti tempama į antraštes dėl kiekvieno naujo projekto ar interviu“, – „Mirror“ sakė šaltinis.
Jis pridūrė: „Problema su Harry ir Meghan – tai pasitikėjimo stoka. Nuo tada, kai jie persikėlė į Šiaurės Ameriką, pasitikėjimas jų gebėjimu laikyti dalykus privačiai arba kritikuoti ne viešai buvo suardytas. Norint judėti pirmyn, pasitikėjimas turi būti atstatytas, ir Saseksų komanda žino, kad tai yra jų atsakomybė.“
Broliai palaiko įtemptus santykius nuo 2020 m., kai Harry ir jo žmona Meghan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją.
Įtampą dar labiau padidino 2021 m. interviu su Oprah, dokumentinė „Netflix“ serija bei Harry memuarai „Atsarginis“, kurie ir toliau kėlė įtampą karališkojoje šeimoje.
Vis dėlto kitas šaltinis teigė, kad Harry gali susitikti su karaliumi Karoliu III: „Aišku, kad abi pusės nori, jog tai įvyktų. Niekas neteigia, kad platesni šeimos klausimai išspręsti, bet šiuo atveju tai apie pokalbį tarp tėvo ir sūnaus.
Po 20 mėnesių atskirties ir besitęsiančio gydymo, atrodo, kad laikas žengti šį žingsnį. Tai nėra dideli gestai ar vieši susitikimai – svarbu paprastas pokalbis, užtikrinant privatumą ir orumą bei galimybę tęsti dialogą.“
Karališkosios šeimos korespondentė Jennie Bond taip pat pažymėjo, kad nors Harry gali pamatyti giminaičius, tokius kaip pusseserės Eugenie ar Beatrice, susitikimo su Williamu ar Kate tikimybė maža: „Ginčas tarp brolių per gilus, o Williamas per daug užsiėmęs savo gyvenimu, kad spręstų Harry problemą. Niekada nesakyk „niekada“ šeimos ginče, bet jei tas susitaikymo momentas ateis – o gali ir neateiti – tai tikrai ne greitu metu.“
Harry anksčiau yra kalbėjęs apie šeimos santykių taisymą: „Norėčiau susitaikyti su šeima. Nebėra prasmės toliau kovoti – gyvenimas brangus.“
Jis taip pat pridūrė: „Šiuo metu negaliu įsivaizduoti, kad grąžinčiau savo žmoną ir vaikus į JK. Tarp manęs ir kai kurių šeimos narių buvo tiek daug nesutarimų.“
