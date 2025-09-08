Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karalienės Elžbietos II pasigenda dėl dviejų priežasčių: šeima mini trečiąsias jos mirties metines

2025-09-08 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 19:00

Praėjus trejiems metams nuo karalienės Elžbietos II mirties, karališkoji šeima išgyvena didžiausius pokyčius per pastaruosius dešimtmečius. Karalienės išmintis, ryžtas ir autoritetas buvo ne tik paguoda britams, bet ir įkvėpimas visam pasauliui.

Karalius Karolis III, karalienė Elžbieta II (nuotr. SCANPIX, 123rf)
8

Praėjus trejiems metams nuo karalienės Elžbietos II mirties, karališkoji šeima išgyvena didžiausius pokyčius per pastaruosius dešimtmečius. Karalienės išmintis, ryžtas ir autoritetas buvo ne tik paguoda britams, bet ir įkvėpimas visam pasauliui.

Kaip rašo naujienų portalas „The Mirror“, būtent šių savybių šiandien labiausiai pasigenda Jungtinė Karalystė ir visa karališkoji šeima.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karalienė Elžbieta ll
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karalienė Elžbieta ll

Karališkoji šeima patiria įtampą

Per pastaruosius trejus metus Vindzorų rūmai susidūrė su daugybe išbandymų. Harry ir Meghan pasitraukė, princas Andrew prarado reputaciją, o princesei Anne jau septyniasdešimt. Daugelis vyresniųjų karališkosios šeimos narių baigia aktyvią veiklą, todėl didžiausia našta tenka Viljamui ir Kate – o pastarąją dar papildomai palietė sunkios sveikatos problemos.

Šių metų kovą karalius Karolis III buvo priverstas atšaukti kelis renginius dėl vėžio gydymo šalutinių poveikių. Nors rūmai tai pavadino „nedideliu nesklandumu“, visuomenei tai tapo priminimu apie monarchijos trapumą ir galimus ateities iššūkius.

Karalienės ryžtas įkvėpdavo visuomenę

Nors paskutiniaisiais gyvenimo metais Elbžieta II taip pat turėjo sveikatos problemų, visuomenė niekada nematė jos sunkiai sergančios. Vos dvi dienos prieš mirtį ji Balmoralo pilyje priėmė tuometę premjerę Liz Truss. Jos autoritetą sustiprino ir tai, kad ji pati išgyveno Antrąjį pasaulinį karą – tarnavo pagalbinėje tarnyboje, o princas Philipas kovojo fronte.

Kaip rašoma portale „The Mirror“, Elžbieta II buvo itin vertinama ne tik Jungtinėje Karalystėje, bet ir Tautų Sandraugoje. Ji palaikė ryšius su daugybe pasaulio lyderių – pavyzdžiui, pažinojo Kanados premjero Justino Trudeau tėvą, kuris taip pat buvo šalies vadovas. Tokios patirties ir ryšių šiandien niekas nebegali pakartoti.

Šeimos vidinės krizės

Karalienei teko priimti princo Harry sprendimą pasitraukti iš pareigų ir išvykti į JAV bei ištverti princo Andrew skandalus. Elžbieta II, kaip bet kuri motina, iki galo gynė Andrew, kuris, kaip sakoma, buvo jos mėgstamiausias sūnus. Tai tapo viena iš priežasčių, kodėl jos tolerancija kartais virsdavo silpnybe.

Net ir silpstant sveikatai, karalienės buvimas kėlė saugumo jausmą. Ne vienas prisimena jos žodžius per pandemiją:

„Geresnės dienos sugrįš: vėl būsime su draugais, vėl būsime su šeima, vėl susitiksime“, – teigiama portale. 

Karalius Karolis III tęsia palikimą

Nepaisant sveikatos iššūkių, Karolis III stengiasi tęsti motinos pradėtą darbą ir vesti karališkąją šeimą į naują erą.

Pirmoje savo kalboje po karūnavimo jis pažadėjo:

„Pažadą visą gyvenimą tarnauti šiandien atnaujinu jums visiems.“

