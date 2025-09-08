Kalendorius
Karalienės Elžbietos II mirties metinės: kapą aplankė tiek Williamas, tiek Harry

Praėjo treji metai nuo karalienės Elizabeth II mirties – šią progą Didžioji Britanija mini jautriai. Velionę monarchę pagerbė tiek princas Williamas su žmona Kate, tiek princas Harry, tačiau jų vizitai įvyko vos už kelių mylių vienas nuo kito.

Karališkoji šeima pabrėžė velionės svarbą ne tik Jungtinei Karalystei, bet ir visam pasauliui, skelbia „The Mirror“.

Williamo ir Kate sprendimas minėti sukaktį

Velso princas ir princesė dalyvavo renginyje Sunningdale, kur lankėsi Nacionalinėje Moterų instituto (WI) organizacijoje, ypatingai artimoje pačiai Elizabeth II. Karalienė šiai organizacijai priklausė net 80 metų, o nuo 2003 m. buvo Sandringhamo padalinio prezidentė.

Iš pradžių planuota, kad renginyje dalyvaus tik princas Williamas, tačiau Kate paskutinę minutę nusprendė prisijungti prie vyro. Karališkoji pora susitiko su organizacijos narėmis iš Berkšyro ir kalbėjosi apie tai, kaip WI suteikia moterims galimybių bendrauti, mokytis naujų įgūdžių ir dalyvauti bendruomenės projektuose, rašo „The Mirror“.

Harry privatus vizitas prie močiutės kapo

Tuo pat metu, kai Williamas ir Kate pagerbė karalienę, į Windsorą atvyko ir princas Harry. Vos nusileidęs Heathrow oro uoste, jis nuvyko į Šv. Jurgio koplyčią, kur palaidota Elizabeth II.

„The Mirror“ teigia, kad Harry gavo specialų leidimą aplankyti močiutės kapą. Jis paliko vainiką ir gėlių puokštę, o akimirką iš šalies užfiksavo atsitiktinis liudininkas.

Ši kelionė į Jungtinę Karalystę Harry yra pirmoji po penkių mėnesių pertraukos. Oficialiai jis atvyko į Londone vyksiančius „WellChild“ apdovanojimus, kuriuose pagerbiami sunkiai sergantys vaikai ir jų šeimos.

Karalienės palikimas ir šeimos vienybė

Elizabeth II iki pat mirties aktyviai dalyvavo WI veikloje – lankydavosi kasmetiniuose susitikimuose, o 2022-aisiais Sandringhamo rūmuose surengė priėmimą savanoriams ir bendruomenės nariams, skirtą Platininio jubiliejaus minėjimui.

Jos sūnus, dabartinis monarchas Karolis III, kartu su karaliene Camilla taip pat pagerbė šią datą. Oficialiuose rūmų socialiniuose tinkluose pasidalinta karalienės nuotrauka ir lakonišku užrašu: „Prisimename Elizabeth II, 1926–2022.“

