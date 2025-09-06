Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paaiškėjo, kokios vertės naujus namus pasirinko princas Williamas ir Kate Middleton

2025-09-06 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 10:00

Velso princas ir princesė ruošiasi naujam gyvenimo etapui – dar šiemet jie persikels į Forest Lodge, aštuonių miegamųjų dvarą Vindzoro Didžiajame parke. Šis namas, vadinamas būsima jų „amžinybės rezidencija“, taps vieta, kurioje šeima tikisi gyventi ne tik dabar, bet ir ateityje, kai Williamas taps karaliumi.

Kate Middleton, princas Williamas (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
11

0

Ekspertai vertina, kad ši istorinė vila rinkoje kainuotų apie 16 milijonų svarų sterlingų (apie 18,7 mln. eurų), skelbia mirror.co.uk. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki šiol Williamas ir Kate su trimis vaikais – princu George’u, princese Charlotte ir princu Louisu – gyveno keturių kambarių Adelaide Cottage name, taip pat Vindzore. Tačiau Forest Lodge siūlo kur kas daugiau: aštuonis miegamuosius, erdvius sodus, teniso kortą ir unikalią architektūrą su originaliais akmens darbais bei puošniais lipdiniais.

Šiuo metu aplink namą vyksta intensyvūs darbai – sodinamos naujos gyvatvorės, statomos tvoros dėl privatumo, o viduje atnaujinami langai, durys, lubos ir grindys. Pranešama, kad Kate pati renkasi baldus, tarp jų ir įspūdingą 24 vietų valgomojo stalą.

REKLAMA

Princas Williamas ir Kate Middleton
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton

Renovacija – už savo pinigus

Skirtingai nei princo Harry ir Meghan atvejis su Frogmore Cottage, šį kartą Williamas ir Kate renovaciją finansuoja privačiai, nevartodami mokesčių mokėtojų lėšų. Jie taip pat mokės rinkos nuomos kainą už naujus namus. Pasak šaltinių, šeima planuoja įsikelti dar prieš Kalėdas.

Įdomu tai, kad princas ir princesė, kaip ir ankstesniame būste, neplanuoja turėti nuolatinių gyventojų personalo – jie nori išlaikyti kuo labiau įprastą ir privatiems šeimos namams artimą atmosferą.

Šis persikraustymas, anot artimųjų, žymi naują pradžią po sudėtingų laikų Adelaide Cottage – ten šeima išgyveno ir karalienės Elžbietos II mirtį, ir princesės Kate sunkias sveikatos problemas. Dabar jie tikisi Forest Lodge sukurti laimingesnius prisiminimus.

Buvusi BBC karališkoji komentatorė Jennie Bond pabrėžia, kad naujasis namas visiškai atitinka Williamo požiūrį į gyvenimą: „Jis yra beveik apsėstas noru saugoti savo šeimos privatumą. Forest Lodge suteiks daug daugiau ramybės nei gyvenimas rūmuose ar pilyje, kurios nuolat apsuptos turistų.“

Forest Lodge – ne tik prabangus dvaras, bet ir vieta, kur Velso princas ir princesė nori auginti vaikus kuo įprastesnėje aplinkoje. Kaip teigia Jennie Bond: „Kate užaugo šiltoje, normalioje šeimoje, tad gyvenimas didžiuliuose rūmuose jai greičiausiai būtų našta. Šie namai leis sukurti jaukų prieglobstį, nepaisant visų karališkų pareigų.“

