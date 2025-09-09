Kalendorius
Prabilo žmogus, matęs karalienės kovą su mirtimi iš arti: išdavė, kuo ji sirgo

Karalienė Elžbieta II iki paskutiniųjų dienų išliko pasiryžusi tęsti savo pareigas ir pamatyti svarbiausią savo karaliavimo akimirką – Platininį jubiliejų. Kaip paaiškėjo, dar 2021 m. jai buvo diagnozuota kaulų čiulpų vėžio forma – daugybinė mieloma. Tai įvyko netrukus po skaudžios netekties – jos vyro princo Philipo mirties.

Karalienė Elžbieta II (nuotr. SCANPIX)
17

Diagnozė monarchę sukrėtė, tačiau ji nepasidavė ir netgi maldavo gydytojų padėti jai išgyventi iki jubiliejaus. Kaip šiandien atskleidžia ilgametis karališkasis liokajus Paulas Burrellas, karalienė buvo pasirengusi atsisakyti net savo kasdienių malonumų, kad tik pratęstų gyvenimą, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už širdies griebiančios akimirkos: gražiausi karalienės Elžbietos II ir princo Philipo kadrai
Diagnozė po skaudžios netekties

„Mačiau karalienės kovą su mirtimi ir tai, ką ji iškentė, kad pratęstų savo gyvenimą“, – sakė P. Burrellas.

2021 m. vasarą, netrukus po princo Philipo, Edinburgo hercogo, mirties, Jos Didenybei buvo diagnozuotas vėžys.

„Tai buvo didžiulis smūgis jai, netrukus po jo netekties. Jų meilė buvo tikra – aš tai mačiau kasdien“, – pridūrė P. Burrellas.

Gydytojai prognozavo, kad karalienei galėjo likti laiko tik iki 2021 m. Kalėdų, tačiau pati ji pareiškė, jog labai nori sulaukti jubiliejinių metų.

„Karalienės atsakymas buvo: „Na, gaila, nes kitais metais bus mano platininis jubiliejus, ir aš labai norėčiau jį sutikti. Ar galite mane išlaikyti gyvą iki tol?“ – prisiminė P. Burrellas.

Karalienė Elžbieta II gavo kelis kraujo perpylimus, kruopščiai laikėsi gydytojų nurodymų, netgi atsisakė savo mėgstamų gėrimų – džino su toniku ir martinio. Vietoj to ji gėrė obuolių sultis, o sekmadieniais – pomidorų sultis kaip nedidelį skanėstą:

„Ji ištvėrė kraujo perpylimus ir kruopščiai laikėsi gydytojų nurodymų, kad pratęstų savo gyvenimą... Jie išlaikė ją gyvą, kad ji galėtų pamatyti šį svarbų įvykį (Platininį jubiliejų) savo karaliavimo metu, bet ji visą laiką žinojo, kad miršta.“

Karalienės Elžbietos II vizitas Lietuvoje
Platininis jubiliejus – paskutinis didysis įvykis

Nepaisydama prastos sveikatos, Karalienė Elžbieta II išgyveno iki 2022 m. vasaros ir dalyvavo Platininio jubiliejaus renginiuose – stebėjo „Red Arrows“ lėktuvų paradą, dalyvavo padėkos pamaldose ir žvaigždžių koncerte Bakingamo rūmuose.

Po šventinių renginių monarchė nusprendė nutraukti gydymą. Tų pačių metų rugsėjį, būdama 96-erių, ji mirė savo mėgstamiausioje rezidencijoje Balmoralyje.

„Karalienė savo paskutiniosiomis dienomis jautėsi labai blogai ir daugiausia gulėjo lovoje. Ji buvo 96 metų ir atsisakė tolesnio gydymo“, – pasakojo P. Burrellas.

Įdomu tai, kad dauguma dvaro darbuotojų net tą dieną, kai monarchė mirė, nežinojo, kas vyksta. Jie dirbo kaip įprasta, kol žinia oficialiai pasiekė visuomenę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

