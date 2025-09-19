Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Meghan Markle turi 2 reikalavimus, kad galėtų atleisti Kate Middleton

2025-09-19 10:28
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 10:28

Santykiai tarp princo Harry ir Meghan Markle bei likusios karališkosios šeimos, kaip teigiama, yra įtempti nuo tada, kai pora atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į JAV. Pasak karališkosios šeimos eksperto, Meghan Markle turi du reikalavimus, kad galėtų atleisti Kate Middleton ir princui Williamui bei su jais susitaikyti.

Meghan Markle turi 2 reikalavimus, kad galėtų atleisti Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
9

Santykiai tarp princo Harry ir Meghan Markle bei likusios karališkosios šeimos, kaip teigiama, yra įtempti nuo tada, kai pora atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į JAV. Pasak karališkosios šeimos eksperto, Meghan Markle turi du reikalavimus, kad galėtų atleisti Kate Middleton ir princui Williamui bei su jais susitaikyti.

Santykiai tarp Saseksų ir likusios karališkosios šeimos praktiškai sugriuvo, kai Meghan Markle ir princas Harry paskelbė, kad nebenori eiti karališkųjų pareigų ir gyvenimą tęsia Amerikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ir nors princas Harry neseniai vedė taikos derybas su savo tėvu, karaliumi Karoliu III, panašu, kad taika tarp jo ir brolio Williamo dar nenusimato, rašo mirror.co.uk.

Harry ir Meghan Markle
Turi 2 reikalavimus, kad galėtų susitaikyti

Pranešama, kad Kate ir Williamas toli gražu nėra nusiteikę susitikimui, o karališkosios šeimos biografas Tomas Quinnas anksčiau teigė, kad ir Meghan nėra visiškai pasirengusi susitaikyti – ir tam kelią užkerta du kliuviniai.

Praėjusiais metais kalbėdamas išskirtinai su „The Mirror“, T. Quinnas sakė: „Harry norėtų susitaikyti, bet visiškai palaiko savo žmoną ir kol ji nejaus, kad karališkoji šeima su ja elgėsi pakankamai maloniai ir nesulauks atsiprašymo už tai, kas įvyko praeityje, to nebus.

Po Kate ligos situacija kiek pasikeitė – Harry ir Meghan jaučia, kad turėtų ištiesę alyvmedžio šakelę parodyti gerą valią, tačiau Meghan nuoskaudos vis dar trukdo, kad įvyktų kažkas iš tikrųjų reikšmingo. Liga dažnai suartina besipykstančius šeimos narius ir Kensingtono rūmuose buvo vilčių, kad Kate liga padės tai padaryti.“

Atsisakę karališkųjų pareigų, Harry ir Meghan atskleidė virtinę šokiruojančių istorijų apie gyvenimą karališkojoje šeimoje, dalyvavo plačiai aptarinėtuose interviu, įskaitant pokalbį su Oprah Winfrey, ir savo „Netflix“ dokumentiniame filme „Harry and Meghan“.

Bandymas atkurti ryšius buvo nesėkmingas

Karališkosios šeimos biografas teigė, kad Williamas ir Kate mėgino atkurti ryšius su Saseksais ir pakvietė Meghan bei Harry apsilankyti Jungtinėje Karalystėje, kartu atsivežti Archie ir Lilibet, tačiau Meghan atsisakė.

„Nėra jokios vilties, kad Meghan atvežtų vaikus į JK, – pridūrė T. Quinnas. – Williamas ir Kate pasiūlė, kad Meghan ir Harry atsivežtų vaikus, o abi šeimos pabandytų susitaikyti, bet kol kas šis pasiūlymas niekur neveda.“

Ryšys tarp Saseksų ir Velso šeimos nutrūko po to, kai Harry ir Meghan atvirai papasakojo apie gyvenimą karališkojoje šeimoje savo „Netflix“ seriale bei interviu su O. Winfrey.

Savo atviruose memuaruose „Atsarginis“ Harry išsakė daugybę kaltinimų broliui ir brolienei. Jis aprašė įtemptą ginčą su Williamu ir teigė, kad būsimas karalius pavadino Meghan kaip „sunkią“ asmenybę, taip pat, kaip teigiama, pavadino ją „nemalonia“ ir „šiurkščia“.

Harry toliau teigė, kad šį konfliktą Williamas jį „griebė už apykaklės, nutraukė grandinėlę ir parvertė ant grindų“.

Meghan Markle, princas Harry, princas Williamas, Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
Naujas skaudus smūgis Meghan Markle: ekspertų kirtis – negailestingas (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

