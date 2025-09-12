Kalendorius
3
Iš princo Harry – stulbinantis netikėtas žingsnis

2025-09-12 10:20
2025-09-12 10:20

Princas Harry vėl nustebino pasaulį. Po keturių dienų vizito Jungtinėje Karalystėje, kur jis susitiko su savo tėvu karaliumi Karoliu III, Sasekso hercogas užuot grįžęs į Los Andželą, naktiniu traukiniu išvyko į Kijevą. Netikėtas jo apsilankymas karo niokojamoje šalyje sulaukė plataus dėmesio, nes karališkosios šeimos narys pažadėjo paramą tūkstančiams sužeistųjų.

Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
28

Princas Harry vėl nustebino pasaulį. Po keturių dienų vizito Jungtinėje Karalystėje, kur jis susitiko su savo tėvu karaliumi Karoliu III, Sasekso hercogas užuot grįžęs į Los Andželą, naktiniu traukiniu išvyko į Kijevą. Netikėtas jo apsilankymas karo niokojamoje šalyje sulaukė plataus dėmesio, nes karališkosios šeimos narys pažadėjo paramą tūkstančiams sužeistųjų.

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis vizitas į Ukrainą tapo dar vienu ryškiu žingsniu princo Harry humanitarinėje veikloje – jis jau daugelį metų remia karo veteranus ir yra „Invictus Games Foundation“ globėjas, rašoma mirror.co.uk.

Princas Harry ir Meghan Markle
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Harry ir Meghan Markle

Netikėtas kelionės posūkis

Pasak jo, tikslas – ne tik suteikti pagalbą dabar, bet ir padėti ilgalaikiam reabilitacijos procesui.

„Mes negalime sustabdyti karo, bet galime padaryti viską, kas įmanoma, kad padėtume atsigavimo procesui“, – kalbėjo princas.

Jis atviravo, kad nori, jog pasaulis nepamirštų, kas vyksta Ukrainoje: „Turime nepamiršti, kad už šio karo stovi žmonės ir jų istorijos. Svarbu, kad jų patirtys išliktų visų mintyse. Tikiuosi, ši kelionė padės tai suprasti, nes labai lengva tapti abejingiems tam, kas vyksta.“

Buvo plačiai tikimasi, kad 40-metis Sasekso hercogas ketvirtadienio vakarą išskris į Los Andželą, kur jo laukė šeima. Tačiau paskutinę minutę jis priėmė kitą sprendimą – atsiliepė į kvietimą, kurį gavo iš vienos labdaros organizacijos vadovo, ir išskrido naktiniu traukiniu į Ukrainą.

Princas Harry į Kijevą atvyko lydimas „Invictus Games Foundation“ komandos. Ši organizacija itin artima hercogui – ji padeda sužeistiems kariams ir veteranams reabilituotis pasitelkiant sportą, socialines bei psichologines programas.

Pagalba sužeistiesiems

Vizito metu princas Harry pristatė planus dėl naujų iniciatyvų, skirtų Ukrainos sužeistiesiems. Fondas siekia išplėsti pagalbą visoms karo nuniokotoms šalies vietovėms.

„The Guardian“ jis atskleidė, kad šiuo metu Ukrainoje daugiau nei 130 000 žmonių liko visiškai neįgalūs. Šis skaičius rodo milžinišką iššūkį, kuriam būtina tarptautinė parama.

Pasak princo, paramos projektai bus orientuoti į reabilitaciją, psichologinę pagalbą ir socialinę integraciją. Tai, anot jo, yra būtina, kad karo sužeistieji galėtų grįžti į visavertį gyvenimą.

2025-09-12 10:58
Nepriiminėkite sprendimų paskutinę minutę,nes prisieis SKRISTI NAKTINIU TRAUKINIU,kaip princui Hariui.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
