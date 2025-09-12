Iš princo Harry – stulbinantis netikėtas žingsnis

Šis vizitas į Ukrainą tapo dar vienu ryškiu žingsniu princo Harry humanitarinėje veikloje – jis jau daugelį metų remia karo veteranus ir yra „Invictus Games Foundation“ globėjas, rašoma mirror.co.uk.
Netikėtas kelionės posūkis
Pasak jo, tikslas – ne tik suteikti pagalbą dabar, bet ir padėti ilgalaikiam reabilitacijos procesui.
„Mes negalime sustabdyti karo, bet galime padaryti viską, kas įmanoma, kad padėtume atsigavimo procesui“, – kalbėjo princas.
Jis atviravo, kad nori, jog pasaulis nepamirštų, kas vyksta Ukrainoje: „Turime nepamiršti, kad už šio karo stovi žmonės ir jų istorijos. Svarbu, kad jų patirtys išliktų visų mintyse. Tikiuosi, ši kelionė padės tai suprasti, nes labai lengva tapti abejingiems tam, kas vyksta.“
Buvo plačiai tikimasi, kad 40-metis Sasekso hercogas ketvirtadienio vakarą išskris į Los Andželą, kur jo laukė šeima. Tačiau paskutinę minutę jis priėmė kitą sprendimą – atsiliepė į kvietimą, kurį gavo iš vienos labdaros organizacijos vadovo, ir išskrido naktiniu traukiniu į Ukrainą.
Princas Harry į Kijevą atvyko lydimas „Invictus Games Foundation“ komandos. Ši organizacija itin artima hercogui – ji padeda sužeistiems kariams ir veteranams reabilituotis pasitelkiant sportą, socialines bei psichologines programas.
Pagalba sužeistiesiems
Vizito metu princas Harry pristatė planus dėl naujų iniciatyvų, skirtų Ukrainos sužeistiesiems. Fondas siekia išplėsti pagalbą visoms karo nuniokotoms šalies vietovėms.
„The Guardian“ jis atskleidė, kad šiuo metu Ukrainoje daugiau nei 130 000 žmonių liko visiškai neįgalūs. Šis skaičius rodo milžinišką iššūkį, kuriam būtina tarptautinė parama.
Pasak princo, paramos projektai bus orientuoti į reabilitaciją, psichologinę pagalbą ir socialinę integraciją. Tai, anot jo, yra būtina, kad karo sužeistieji galėtų grįžti į visavertį gyvenimą.
