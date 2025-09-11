Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paaiškėjo, kiek laiko truko princo Harry ir karaliaus susitikimas: trukmė nustebintų ne vieną

2025-09-11 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 19:40

Princas Harry po daugiau nei metų pertraukos pagaliau susitiko su savo tėvu, karaliumi Karoliu III.

Karalius, Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
6

Kaip rašo „Mirror", tėvo ir sūnaus privatus pokalbis Klarenso rūmuose truko vos 55 minutes. Tai pirmasis jų susitikimas po ilgesnio susvetimėjimo.

0

Kaip rašo „Mirror“, tėvo ir sūnaus privatus pokalbis Klarenso rūmuose truko vos 55 minutes. Tai pirmasis jų susitikimas po ilgesnio susvetimėjimo.

Karališka šeima
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karališka šeima

Susitikimas, trukęs vos 55 minutes

Harry į Jungtinę Karalystę atvyko retam vizitui – dalyvauti keliuose labdaros renginiuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį jis pagerbė savo močiutės, karalienės Elžbietos II, atminimą padėdamas gėlių prie jos kapo, taip paminėdamas trečiąsias monarchės mirties metines.

Trečiadienio rytą, kaip skelbia news.sky.com, Harry apsilankė Imperatoriškajame Londono koledže veikiančiame Sprogimo sužalojimų tyrimų centre, su kuriuo jį sieja ilgametė partnerystė.

Paskutinį kartą tėvas ir sūnus buvo susitikę dar 2024-ųjų vasarį, kai Harry skubiai atvyko į Londoną po to, kai karalius paskelbė apie vėžio gydymą.

Kol Harry lankėsi Londone, jo vyresnysis brolis princas Williamas trečiadienį buvo išvykęs į Kardifą, kur Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos proga domėjosi psichikos sveikatos centro veikla. Kaip pabrėžia užsienio žiniasklaida, brolių susitikimas šiuo metu nėra numatytas.

 

