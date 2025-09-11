Paaiškėjo, kiek laiko truko princo Harry ir karaliaus susitikimas: trukmė nustebintų ne vieną

Kaip rašo „Mirror“, tėvo ir sūnaus privatus pokalbis Klarenso rūmuose truko vos 55 minutes. Tai pirmasis jų susitikimas po ilgesnio susvetimėjimo.
Susitikimas, trukęs vos 55 minutes
Harry į Jungtinę Karalystę atvyko retam vizitui – dalyvauti keliuose labdaros renginiuose.
Pirmadienį jis pagerbė savo močiutės, karalienės Elžbietos II, atminimą padėdamas gėlių prie jos kapo, taip paminėdamas trečiąsias monarchės mirties metines.
Trečiadienio rytą, kaip skelbia news.sky.com, Harry apsilankė Imperatoriškajame Londono koledže veikiančiame Sprogimo sužalojimų tyrimų centre, su kuriuo jį sieja ilgametė partnerystė.
Paskutinį kartą tėvas ir sūnus buvo susitikę dar 2024-ųjų vasarį, kai Harry skubiai atvyko į Londoną po to, kai karalius paskelbė apie vėžio gydymą.
Kol Harry lankėsi Londone, jo vyresnysis brolis princas Williamas trečiadienį buvo išvykęs į Kardifą, kur Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos proga domėjosi psichikos sveikatos centro veikla. Kaip pabrėžia užsienio žiniasklaida, brolių susitikimas šiuo metu nėra numatytas.
