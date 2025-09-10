Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paaiškėjo, ar princas Harry susitiks su karaliumi Karoliu III: šeimos santykiai išlieka įtempti

2025-09-10 19:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 19:44

Užsienio žiniasklaidoje pasirodė naujausia žinia apie princą Harry ir jo tėvą. Pranešama, kad Harry atvyko į Klarenso rūmus susitikti su karaliumi Karoliu III. Tai bus jų pirmasis susitikimas per daugiau nei metus.

Karalius, Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
6

Paskutinį kartą tėvas ir sūnus matėsi 2024 m. vasarį, kai Sasekso hercogas atskrido į Londoną po to, kai monarchas paskelbė, jog jam bus taikomas vėžio gydymas, skelbė news.sky.com.

0

Paskutinį kartą tėvas ir sūnus matėsi 2024 m. vasarį, kai Sasekso hercogas atskrido į Londoną po to, kai monarchas paskelbė, jog jam bus taikomas vėžio gydymas, skelbė news.sky.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karališka šeima
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karališka šeima

Šiuo metu Harry yra Jungtinėje Karalystėje, o trečiadienio rytą jis aplankė Sprogimo sužalojimų tyrimų centrą Imperatoriškajame Londono koledže – įstaigą, su kuria jis palaiko glaudžius ryšius.

Nuo atvykimo į Britaniją pirmadienį Harry dalyvavo keliuose renginiuose.

Jis pradėjo savo keturių dienų darbo vizitą padėdamas gėlių prie savo močiutės, karalienės Elžbietos II, amžinojo poilsio vietos, taip paminėdamas trečiąsias jos mirties metines.

Harry vis dar yra susvetimėjęs su savo vyresniuoju broliu, Velso princu, kuris trečiadienį išvyko į Kardifą sužinoti daugiau apie psichikos sveikatos centrą Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos proga.

Brolių susitikimas šiuo metu nėra numatytas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

