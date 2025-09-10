Paaiškėjo, ar princas Harry susitiks su karaliumi Karoliu III: šeimos santykiai išlieka įtempti

Paskutinį kartą tėvas ir sūnus matėsi 2024 m. vasarį, kai Sasekso hercogas atskrido į Londoną po to, kai monarchas paskelbė, jog jam bus taikomas vėžio gydymas, skelbė news.sky.com.
Šiuo metu Harry yra Jungtinėje Karalystėje, o trečiadienio rytą jis aplankė Sprogimo sužalojimų tyrimų centrą Imperatoriškajame Londono koledže – įstaigą, su kuria jis palaiko glaudžius ryšius.
Nuo atvykimo į Britaniją pirmadienį Harry dalyvavo keliuose renginiuose.
Jis pradėjo savo keturių dienų darbo vizitą padėdamas gėlių prie savo močiutės, karalienės Elžbietos II, amžinojo poilsio vietos, taip paminėdamas trečiąsias jos mirties metines.
Harry vis dar yra susvetimėjęs su savo vyresniuoju broliu, Velso princu, kuris trečiadienį išvyko į Kardifą sužinoti daugiau apie psichikos sveikatos centrą Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos proga.
Brolių susitikimas šiuo metu nėra numatytas.
