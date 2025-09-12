Iškart po princo Harry gimimo – šokiruojantys Charleso žodžiai Dianai: tai pakeitė viską

Kaip skelbia „Mirror“, tuometis Velso princas tąkart lankė savo naujagimį sūnų pirmą kartą. Jis pasisuko į Dianą ir ištarė žodžius, kuriuos ji vėliau laikė jų santuokos pabaigos pradžia.
Princesės Dianos bičiulis prabilo atvirai
Diana šią istoriją vėliau pasakojo savo tuometiniam patikimam draugui Paului Burrellui, kuris šiandien atskleidė ją viešai, tuo pačiu metu, kai pasaulis spėlioja apie princo Harry ir karaliaus Karolio III santykių ateitį po jų 55 minutes trukusio susitikimo.
„Diana man pasakojo, kad Charles'as atėjo į ligoninę, pažvelgė į lopšį ir pasakė: „O, raudoni plaukai“, – prisimena Paulas savo naujoje knygoje „The Royal Insider“. – Diana atsakė: „Bet Charles'ai, tu žinai, kad tai Spenserių giminės genas. Mes visi turime raudonus plaukus.“
Tada, pasak Dianos, sekė šokiruojantys princo Charleso žodžiai, kurie paliko ją sukrėstą: „Na, bent jau turiu savo įpėdinį ir atsarginį, o dabar galiu grįžti pas Camillą.“
Paulas prisimena, kaip Diana apibūdino savo šoką. Nors ji nebuvo nustebusi dėl vyro jausmų tuomet dar vedusiai Camillai Parker-Bowles, ji buvo smarkiai nustebusi, kad vyras galėjo taip pasakyti, kai ji gulėjo ligoninės lovoje, ką tik pagimdžiusi.
Paulas teigia, kad apie šiuos įvykius princesė Diana papasakojo jam praėjus metams po princo Harry gimimo. Jis tikina, kad prisiminimai vis dar buvo labai emocingi ir skaudūs.
„Diana man pasakė: „Tą naktį verkiau eidama miegoti ir žinodama, kad mano santuoka baigėsi“ , – pasakoja jis.
67-erių Paulas atskleidžia, kad šią istoriją papasakojo princams Williamui ir Harry 2017 m., kai jie paprašė slapto susitikimo Kensingtono rūmuose. Pasak Paul'o, vaikai norėjo išgirsti jo prisiminimus apie motiną. Vėliau jie paklausė, kodėl, jo nuomone, santykiai tarp jų tėvų nepavyko. Iš Dianos pasakojimo paaiškėjo, kad būtent tas ligoninės momentas viską pakeitė.
„Harry žiūrėjo į mane it į pokerio kortų žaidimą. Jis negalėjo patikėti tuo, ką jam pasakojau. Pasakiau jam: „Harry, tai tiesa. Nesakyčiau tau to, jei tai nebūtų tiksliai tai, ką man pasakė tavo motina.“ Tai įvyko netrukus prieš Harry sužadėtuves su Meghan. Manau, kad tai suteikė jam jėgų ir įkvėpimo judėti pirmyn“, – knygoje pasakoja princesės Dianos bičiulis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!