Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Išanalizavo Harry kūno kalbą prieš susitikimą su tėvu: štai ko nepasakė žodžiais

2025-09-11 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 14:55

Kūno kalbos ekspertė Judi James išanalizavo Harry kūno kalbą, kuomet jis ruošėsi susitiksi su karaliumi Karoliu lll.

Karalius ir Harry (nuotr. SCANPIX)
7

Kūno kalbos ekspertė Judi James išanalizavo Harry kūno kalbą, kuomet jis ruošėsi susitiksi su karaliumi Karoliu lll.

REKLAMA
0

Moteris atskleidė, kad princas Harry anksčiau tą dieną, prieš planuojamą susitikimą su savo tėvu, atrodė „optimistiškas ir pakilios nuotaikos“, skelbė mirror.co.uk.

Harry
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Harry

Išanalizavo kūno kalbą

Judi James teigė, kad Harry atrodė nusiteikęs optimistiškai dėl susitikimo, kai jis anksčiau tą dieną buvo pastebėtas viešumoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Harry šypsena šiandien priminė nenuoramą. Ji priminė jo garsiuosius vaikystės šypsnius, suteikdama menkiausią užuominą, kad jis vėl grįžta į sūnaus vaidmenį prieš planuojamą susitikimą su karaliumi“, – sakė ekspertė.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto kūno kalbos specialistė pastebėjo ir vieną neverbalinį nerimo ženklą.

„Jo šypsena atrodė optimistiška ir pakili – Harry aiškiai jautėsi savame pasaulyje, kai susitiko ir apsikabino su parolimpiniu draugu per šį vizitą. Tačiau buvo vienas nerimo ženklas – pirštai, įkišti į marškinius – tai būdingas prisilietimas prie pilvo ar juosmens, kurį jis dažnai daro jausdamas pažeidžiamumą“, – pabrėžė Judi James.

REKLAMA

Ji mano, kad Harry galėjo jausti prieštaringus jausmus prieš daug aptarinėtą susitikimą su tėvu, karaliumi. „Kadangi susitikimas jau suplanuotas, jis gali į jį eiti jausdamas džiaugsmą, bet kartu ir tam tikrą nerimą“, – sakė ekspertė.

Tuo tarpu nuotraukos, kuriose Harry vaizduojamas automobilyje į susitikimą, rodo, kad jis buvo „ramus“ ir „susimąstęs“.

„Harry veidas atrodo susimąstęs ir gana ramus, o jo susikibusios rankos gestas primena kai kurių vyresniųjų Vindzoro šeimos vyrų – jo tėvo ir senelio – manierą. Tikėtina, kad tai rodo išmintingesnį požiūrį į susitikimą“, – pridūrė kūno kalbos ekspertė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų