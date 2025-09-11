Išanalizavo Harry kūno kalbą prieš susitikimą su tėvu: štai ko nepasakė žodžiais

Moteris atskleidė, kad princas Harry anksčiau tą dieną, prieš planuojamą susitikimą su savo tėvu, atrodė „optimistiškas ir pakilios nuotaikos“, skelbė mirror.co.uk.
Išanalizavo kūno kalbą
Judi James teigė, kad Harry atrodė nusiteikęs optimistiškai dėl susitikimo, kai jis anksčiau tą dieną buvo pastebėtas viešumoje.
„Harry šypsena šiandien priminė nenuoramą. Ji priminė jo garsiuosius vaikystės šypsnius, suteikdama menkiausią užuominą, kad jis vėl grįžta į sūnaus vaidmenį prieš planuojamą susitikimą su karaliumi“, – sakė ekspertė.
Vis dėlto kūno kalbos specialistė pastebėjo ir vieną neverbalinį nerimo ženklą.
„Jo šypsena atrodė optimistiška ir pakili – Harry aiškiai jautėsi savame pasaulyje, kai susitiko ir apsikabino su parolimpiniu draugu per šį vizitą. Tačiau buvo vienas nerimo ženklas – pirštai, įkišti į marškinius – tai būdingas prisilietimas prie pilvo ar juosmens, kurį jis dažnai daro jausdamas pažeidžiamumą“, – pabrėžė Judi James.
Ji mano, kad Harry galėjo jausti prieštaringus jausmus prieš daug aptarinėtą susitikimą su tėvu, karaliumi. „Kadangi susitikimas jau suplanuotas, jis gali į jį eiti jausdamas džiaugsmą, bet kartu ir tam tikrą nerimą“, – sakė ekspertė.
Tuo tarpu nuotraukos, kuriose Harry vaizduojamas automobilyje į susitikimą, rodo, kad jis buvo „ramus“ ir „susimąstęs“.
„Harry veidas atrodo susimąstęs ir gana ramus, o jo susikibusios rankos gestas primena kai kurių vyresniųjų Vindzoro šeimos vyrų – jo tėvo ir senelio – manierą. Tikėtina, kad tai rodo išmintingesnį požiūrį į susitikimą“, – pridūrė kūno kalbos ekspertė.
