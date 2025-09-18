Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Gero vakaro šou

Princesė Kate atsidūrė dėmesio centre: internete plinta naujas įrašas

2025-09-18 20:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 20:44

Internete pasklido neįprasti kadrai iš Donaldo ir Melanios Trumpų oficialaus vizito Vindzoro pilyje. Juose užfiksuota akimirka, kai karalienė Camilla mostu lyg ir paragino princesę Kate pasitraukti į šoną.

Internete plinta kadrai iš Vindzoro: tarp Camillos ir Kate – nejauki akimirka (nuotr. SCANPIX)
6

Internete pasklido neįprasti kadrai iš Donaldo ir Melanios Trumpų oficialaus vizito Vindzoro pilyje. Juose užfiksuota akimirka, kai karalienė Camilla mostu lyg ir paragino princesę Kate pasitraukti į šoną.

0

Nejaukus momentas įvyko per iškilmingą svečių pasitikimą, rašo naujienų portalas „Mirror“.

Donaldas Trumpas susitiko su britų karališkąja šeima
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldas Trumpas susitiko su britų karališkąja šeima

Nejauki akimirka

43-ejų Kate su šypsena bendravo su pirmąja JAV ponia Melania, kuri kartu su prezidentu D. Trumpu atskrido sraigtasparniu į Vindzoro rūmus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princas Williamas ir Kate Middleton buvo pirmieji, pasitikę aukščiausius JAV svečius. Vėliau abi poros pasuko link karaliaus Karolio III ir karalienės Camillos, laukusių prie „Victoria House“.

Kol karalius kalbėjosi su D. Trumpu, o Camilla – su Melania, Kate irgi įsitraukė į draugišką pokalbį su JAV pirmąja ponia. Tačiau būtent tada karalienė Camilla, atrodė, akimis ir rankos mostu paragino princesę pasitraukti, sukeldama diskusijų, ar tarp moterų įvyko subtilus nesusipratimas.

Vaizdo įrašas, pasklidęs socialiniuose tinkluose, jau sulaukė tūkstančių peržiūrų ir komentarų, kuriuose internautai spėlioja, kas iš tiesų vyko tarp karališkosios šeimos damų.

