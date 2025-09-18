Princesė Kate atsidūrė dėmesio centre: internete plinta naujas įrašas

Nejaukus momentas įvyko per iškilmingą svečių pasitikimą, rašo naujienų portalas „Mirror“.
Nejauki akimirka
43-ejų Kate su šypsena bendravo su pirmąja JAV ponia Melania, kuri kartu su prezidentu D. Trumpu atskrido sraigtasparniu į Vindzoro rūmus.
Princas Williamas ir Kate Middleton buvo pirmieji, pasitikę aukščiausius JAV svečius. Vėliau abi poros pasuko link karaliaus Karolio III ir karalienės Camillos, laukusių prie „Victoria House“.
Kol karalius kalbėjosi su D. Trumpu, o Camilla – su Melania, Kate irgi įsitraukė į draugišką pokalbį su JAV pirmąja ponia. Tačiau būtent tada karalienė Camilla, atrodė, akimis ir rankos mostu paragino princesę pasitraukti, sukeldama diskusijų, ar tarp moterų įvyko subtilus nesusipratimas.
Vaizdo įrašas, pasklidęs socialiniuose tinkluose, jau sulaukė tūkstančių peržiūrų ir komentarų, kuriuose internautai spėlioja, kas iš tiesų vyko tarp karališkosios šeimos damų.
