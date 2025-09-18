Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas: JAV šiuo metu siekia atgauti Afganistano Bagramo oro bazę

2025-09-18 18:37 / šaltinis: BNS
2025-09-18 18:37

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį nurodė, kad Vašingtonas šiuo metu deda pastangas atgauti Afganistano Bagramo oro bazę.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį nurodė, kad Vašingtonas šiuo metu deda pastangas atgauti Afganistano Bagramo oro bazę.

0
Bagramo oro bazė anksčiau buvo pagrindinis JAV vadovaujamų operacijų centras, tačiau Jungtinės Valstijos perleido jos kontrolę po Talibano perversmo Afganistane 2021 metais. 

„Beje, bandome ją susigrąžinti, tai galėtų būti šiek tiek svarbi naujiena. Bandome ją susigrąžinti, nes jiems iš mūsų reikia kai kurių dalykų. Norime susigrąžinti tą bazę“, – pareiškė Baltųjų rūmų šeimininkas. 

Bagramo bazę amerikiečiai pastatė per Šaltąjį karą, praėjusio amžiaus 6-ajame dešimtmetyje, JAV ir Sovietų Sąjungai varžantis dėl įtakos Afganistane.

