TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Holivudas stojo ginti Jimmy Kimmel: garsenybės pasmerkė laidos nutraukimą

2025-09-18 19:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 19:50

Holivudas audringai reaguoja į sprendimą neribotam laikui nutraukti „Jimmy Kimmel Live!“ transliaciją per ABC. 

Jimmy Kimmel (nuotr. SCANPIX)

Holivudas audringai reaguoja į sprendimą neribotam laikui nutraukti „Jimmy Kimmel Live!" transliaciją per ABC. 

0

Trečiadienį, rugsėjo 17 d., „Disney“ valdoma ABC patvirtino, kad laida stabdoma po to, kai vedėjas Jimmy Kimmelis per savo laidą pasisakė apie dešiniųjų komentatoriaus Charlie Kirk nužudymą. 31-erių politinis veikėjas buvo mirtinai nušautas rugsėjo 10-ąją per renginį Jutos slėnio universitete.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kontroversiškas pasisakymas

Naujienų portalas „People“ teigia, jog Kimellis rugsėjo 15-osios laidoje sakė, kad MAGA grupuotė desperatiškai bando nuslėpti faktą, kad žmogus, nužudęs Charlie Kirką, yra vienas iš jų, ir išnaudoti tragediją politiniams taškams rinkti.

Po šių žodžių viena didžiausių JAV televizijos stočių grupių „Nexstar“ pareiškė, kad nepritaria Jimmy Kimmel komentarams ir neberodys laidos savo ABC filialuose.

Sprendimą palankiai sutiko Donaldo Trumpo paskirta Federalinė komunikacijų komisija, kurios vadovas Brendan Carr paragino transliuotojus priešintis „Disney“ turiniui, jei jis neatitinka bendruomenės vertybių.

Žvaigždžių pasipiktinimas

Netrukus po paskelbimo daugelis žinomų pramogų pasaulio atstovų pasisakė už Kimmelį.

Komikė Wanda Sykes, kuri tą vakarą turėjo dalyvauti laidoje, instagrame sakė:

„Jis nesustabdė karo Ukrainoje ar konflikto Gazoje, bet sustabdė žodžio laisvę pirmųjų metų metu. Kas meldžiatės – dabar pats laikas.“

Dainininkė Halsey savo „Instagram“ istorijose rašė:

„Mes jau esame fašizmo stadijoje, kur viskas virsta cenzūra ir propaganda.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

