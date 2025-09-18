Jimmy Kimmel laidos gerbėjams – šokiruojanti žinia

„Laida bus nerodoma neribotą laiką“, – teigiama „Disney“ priklausančio kanalo pranešime. Pats Kimmelis BBC komentarų nepateikė, išėjęs iš studijos Los Andžele, pranešė BBC.
Praėjusią savaitę 31 metų C. Kirkas buvo mirtinai nušautas. Dėl nusikaltimo kaltinimai pateikti 22 metų įtariamajam Tyleriui Robinsonui. Anot pareigūnų, jis nebuvo registruotas jokioje partijoje ir nebalsavo nei 2022-aisiais, nei 2024-aisiais.
Kritikavo Trumpą
Laidos vedėjas pirmadienio monologe kritikavo konservatorių bandymus politizuoti Kirko nužudymą ir pašiepiamai atsiliepė apie pusiau nuleistas vėliavas bei buvusio prezidento Donaldo Trumpo reakciją.
„Tai ne taip, kaip suaugęs žmogus gedėtų draugo. Tai labiau primena keturmečio reakciją dėl mirusios auksinės žuvelės“, – sakė Kimmelis.
D. Trumpas socialiniame tinkle pasidžiaugė sprendimu: „Puikios naujienos Amerikai – „Jimmy Kimmel Show“ atšaukta“. Buvęs prezidentas taip pat kritikavo kitus pokalbių laidų vedėjus Jimmy Falloną ir Sethą Myersą.
Nutraukė transliaciją
Laidą stabdyti nusprendė ir didžiausias JAV televizijos stočių savininkas „Nexstar Media“, pavadinęs Kimmelio pasisakymus „įžeidžiančiais ir netinkamais“. Vėliau prie sprendimo prisijungė „Sinclair“, didžiausia ABC partnerių grupė.
Ginčai kilo ir JAV Federalinės ryšių komisijos (FCC) viduje. Komisijos pirmininkas Brendan Carras Kimmelio elgesį pavadino „šlykščiausiu įmanomu“, tačiau vienintelė demokratų narė Anna Gomez tokią poziciją sukritikavo kaip mėginimą riboti žodžio laisvę.
Profesinės sąjungos WGA ir SAG-AFTRA taip pat pasmerkė sprendimą, pavadindamos jį „grėsme konstitucinei žodžio laisvei“.
Kol kas Kimmelis nebuvo atleistas, tačiau ABC vadovai ketina su juo aptarti galimus veiksmus prieš grįžtant į eterį.
