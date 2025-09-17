Kim Kardashian naujas produktas sprogdina internetą: galvojo, kad tai – pokštas

Internete šis produktas sukėlė diskusijas. Vieni jį vadina neinvazine kontūravimo ateitimi, kiti – distopine priemone, skatinančia moteris jaustis nesaugiai.
Nors veido įvyniojimai nėra naujiena (juos įprastai naudoja pacientai po plastinių operacijų), „Skims“ juos pristato kaip kasdienį aksesuarą, skirtą „formuoti ir skulptūruoti“ veidą. Socialiniuose tinkluose šį produktą reklamuoja žinomi influenceriai ir net tokios žvaigždės kaip Kylie Jenner.
Medikai: tai – tik laikinas efektas
Vis dėlto ekspertai perspėja, kad mokslinio pagrindo tokiems rezultatams nėra. Estetinės medicinos gydytoja dr. Anna Andrienko sako:
„Šie įvyniojimai gali suteikti tik trumpalaikį formavimo efektą dėl spaudimo ir šilumos sulaikymo. Tačiau jie nesuteikia ilgalaikio odos stangrinimo ar kontūravimo.“
Pasak jos, ilgalaikis dėvėjimas gali sukelti odos sudirgimą, bėrimus ar net kraujotakos sutrikimus. Ji taip pat atmeta gamintojo teiginius apie „kolageno siūlus“ kaukės audinyje – nėra įrodymų, kad tokia medžiaga turėtų apčiuopiamą poveikį odai.
Grožio kultas ar pasitikėjimo savimi griovimas?
Kritikai įspėja, kad tokie produktai stiprina žalingus grožio standartus. Veido odos priežiūros specialistė Laura Porter pabrėžia:
„Kai pradedame tikslingai „taisytis“ žandikaulio liniją ar smakrą, siunčiame žinutę, kad net natūralūs bruožai yra netinkami. Tai gali ilgainiui griauti pasitikėjimą savimi.“
Buvusi manekenė Chloe Thomas sako, kad tokie produktai „gražina atgal prie nesveikų kūno įvaizdžio standartų“, o kūno pozityvumo aktyvistė Michelle Elman net palygino įvyniojimą su „Tarnaitės pasakojimo“ distopine estetika.
Reakcijos internete: nuo pašaipų iki panikos
Skims „Instagram“ paskyroje vartotojai klausinėjo, ar tai „balandžio 1-osios pokštas“, kiti – ar prekės ženklas juokauja iš savo klientų. Kai kas gaminį palygino su Hanibalo Lekterio kauke iš filmo „Avinėlių tylėjimas“.
Pats Anthony Hopkins socialiniame tinkle pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame juokaudamas išbandė įvyniojimą ir rašė:
„Labas, Kim, nebijok užeiti vakarienės.“
